Movimiento Ciudadano ve como ineficiente la labor de MORENA

Mazatlán, Sin.- El dirigente a nivel estatal del partido Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, mencionó que gracias a las deficiencias que hay en los tres niveles del gobierno, es que en Mazatlán ha habido mucha inseguridad, esto lo comenta a causa de la reciente ola de desaparecidos, acusando a la actual administración y a Morena, de corruptos e incompetentes.

También señala que durante semana santa la economía porteña se vio retraída, señalando más deficiencias aparte de los desaparecidos, como las fallas del drenaje, y las obra inconclusas.

"Es evidente que durante semana santa la economía de Mazatlán se vio afectada, hay muchos problemas a causa de la corrupción, sé la famosa cuarta transformación, es una administración incompetente, y mediocre, vean todas las deficiencias que hay en la ciudad, las fallas del drenaje, la ola de desaparecidos que ha habido recientemente, es mucha la inseguridad que hay a causa de esto, los problemas viales, las obras inconclusas, es cierto que transformaron Mazatlán, pero fue para mal,"

El dirigente del Partido también aseguró que el líder moral del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda, no debería tener permitido postularse para ningún puesto político en las elecciones que se llevaran a cabo durante el próximo año.

"Paso de ser el líder moral, a ser alguien inmoral, no merece y no se le debería permitir ejercer ningún cargo político de nuevo, ni siquiera lo deberían dejar postularse, no hay mucho más que decir de él, no es un buen líder, y hay muchos problemas con él en el congreso del estado," Aseguró Sergio Torres Félix, dirigente del partido Movimiento Ciudadano.

Torres Félix, añade que Cuen Ojeda, ha tenido 'secuestrada' la UAS durante más últimas dos décadas, acusándola de nepotismo, por las recientes acusaciones que ha tenido recientemente junto a su familia.

"Lleva controlando la UAS desde hace 20 años, aunque no lo crean, cualquier decisión que se tome, tiene que pasar antes que nada por Cuen, aunque sea una decisión sencilla, y no crean que me estoy inventando esto, ellos mismos lo gritan y lo presumen, también es una persona que abusa de su poder, y eso tampoco lo digo yo, eso lo dicen sus acusaciones pendientes," Agregó.