Aún no hay terreno para la construcción del relleno sanitario de Mazatlán

Mazatlán, Sin. -El municipio aún no cuenta con un terreno para la construcción del relleno sanitario y así poder clausurar el actual basurón, pese a que el 14 de marzo el Cabildo aprobó la compra de un terreno por 10 millones de pesos.

El alcalde, Edgar González Zatarain, señaló que ha habido complicaciones para su adquisición por la falta de acceso hasta esta parcela ubicada en el ejido Palmillas.

También puedes leer: En Escuinapa, ejidatarios "amenazan" con parar obra de distrito de riego por falta de pagos de tierras afectadas

"No se ha adquirido porque se sigue teniendo complicación con los accesos. Se están viendo otras alternativas, incluso de terreno a consecuencia de las complicaciones que hay para los accesos, porque para llegar a una parcela tienes que tener la servidumbre de paso. Si no compras el terreno, no te dejan pasar y vas a tener un problema", dijo.

Se demoran

Sin mencionar ubicaciones, agregó que se estarían valorando otros predios, sin embargo, según el plan de trabajo, el relleno sanitario entraría en operaciones en el mes de julio; ahora todo parece indicar que el proyecto se va a demorar.

A mediados de marzo se informó que la clausura del actual tiradero a cielo abierto llevaba un avance en la construcción de terrazas, donde se sepulta la basura, del 50%; no obstante, no se podrá clausurar definitivamente hasta que no haya otro lugar donde depositar los residuos sólidos.