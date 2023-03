El que no apoye a Cuén no cabe en este equipo: Director de la FCA a docentes

Un audio filtrado por trabajadores de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa evidencia al director de la unidad académica, Víctor Manuel Mízquiz Reyes, en el momento en que amenaza al personal para apoyar a Héctor Melecio Cuen Ojeda.

Esto derivado de la disputa que mantiene la universidad contra el Ejecutivo y Legislativo del Estado en torno a la aprobación y publicación de la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa, misma que argumentan que violenta la autonomía universitaria.

El director de la FCA, Víctor Manuel Mízquiz habría reunido a maestros y trabajadores allegados para solicitar que apoyen al Partido Sinaloense y a su dirigente, Héctor Melesio Cuen Ojeda, esto quedó registrado en audio.

“Claro que estoy agradecido y yo siempre lo voy a apoyar, como muchos de ustedes que están aquí por él, entonces hay que ser agradecidos y corresponder siempre, el que no quiera apoyar al maestro está en su libertad, pero, no cabe en este equipo”, expresó Mízquiz Reyes en la reunión.

“Yo les voy a pedir que tengan la honestidad para decir si estamos o no estamos, aquí eso es lo más importante, por eso los cito a pura gente de confianza”.

En el audio compartido por los trabajadores el director de la facultad señala que todos los ahí presentes le deben el puesto a Héctor Melecio Cuén, por lo que deben ser agradecidos y corresponder el favor.

“Porque de una u otra manera aquí todos estamos por el maestro, ¿a poco ustedes creen que si yo puse a Érica en la jefatura de carrera es porque se me ocurrió a mí? sí se me ocurrió, pero lo consulté con mi líder y me dijo adelante. El maestro Víctor Barraza está porque yo lo aprecio, es mi amigo, pero saben: apoya a Víctor me dijo el maestro”, se escucha a Mízquiz Reyes.

Como parte de las estrategias en defensa de la autonomía universitaria y del líder moral del PAS, el director de la FCA anunció la creación de una Comisión Política al interior de la facultad a fin de operar la estructura política del partido.

“Vamos a conformar una comisión política, en esa comisión el maestro Víctor está por cierto, el maestro Elías, y van a hacer una serie de maestros trabajadores que tenemos cierto liderazgo aquí en la escuela y juntos vamos a tomar decisiones, vamos a tener algo en común, somos gente del maestro”, expresó.