Están provocando a la UAS y puede detonar en otra cosa, advierte Jesús Madueña

Culiacán, Sin.- El Congreso del Estado y la Secretaria General de Gobierno están provocando a la comunidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa con el tema de la Ley de Educación Superior del Estado y la violación a la autonomía universitaria, declaró el Rector Jesús Madueña Molina.

Esto luego de que hoy aparecieron mantas en distintos puntos de la ciudad que piden que se libere a la Universidad Autónoma de Sinaloa de Hector Melecio Cuen Ojeda y el Partido Sinaloense.

Madueña Molina responsabilizó al Congreso del Estado de la pega de estas mantas, pues dijo, es una campaña contra la universidad y su autonomía, campaña a la que podrían responder con acciones de protesta.

“Es parte de lo que les comento, de la provocación, está el Congreso utilizando todos los medios que tienen para estar provocando a los universitarios y esto yo lo digo, puede detonar en otra cosa, es una campaña desde el Congreso del Estado, está totalmente claro”, expresó el rector de la UAS.

Declaró que no han descartado la posibilidad de salir a las calles a manifestarse, ya sea en el Congreso del Estado o Palacio de Gobierno a fin de visibilizar la violación a la autonomía universitaria.

“Nosotros no descartamos ninguna acción qué tengamos que hacer para defender la autonomía universitaria, no vamos a permitir por ningún motivo que se metan a nuestra casa a dar órdenes”, señaló.

“Hemos sido prudentes pero estamos dispuestos a todo con tal de defender a la universidad”.

El rector de la UAS aseguró que el juez octavo de distrito les concedió 4 suspensiones provisionales a los amparos que interpusieron los universitarios, por lo que en este momento el Congreso no puede continuar con las actividades legislativas para reformar la ley orgánica de la universidad.

“En tanto no se resuelvan las suspensiones provisionales no puede haber ningún acto legislativo que afecte a la autonomía universitaria en esos artículos que nosotros hemos contemplado como violatorios. Nosotros no vamos a mentir, nos vamos a sujetar a lo que establezca el juez y sobre eso vamos a trabajar”, concluyó.