A gritos y amenazas: así se pelearon los diputados Pedro Lobo y Gene Bojorques

Culiacán, Sin.- De nueva cuenta, las diferencias entre legisladores se dejaron ver en el Congreso, la disputa que sostienen el diputado Pedro Lobo y Gene René Bojórquez Ruiz dio una subida de tono el día de hoy, a tal grado que los congresistas se agarraron a gritos y se amenazaron con demandarse, antes de iniciar la sesión.

Todo comenzó cuando el integrante del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense, Bojórquez Ruiz, tomó la palabra ante los medios de comunicación y fue cuestionado por haber sido mencionado en un reportaje de medios de locales, en el cual se expone la investigación en proceso contra Héctor Melesio Cuen Ojeda, por presunto enriquecimiento inexplicable que realiza la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica en Sinaloa (UIPES).

"La fiscalía a mí no me ha pedido nada, pero cuando se me solicite voy a entregar lo que sea necesario y siempre estaremos apegados a derecho", contestó, mientras recordaba que es representante legal de una de las empresas del hijo de Cuen Ojeda.

Asimismo, Bojórquez Ruiz declaró que el presidente de la Jucopo, Feliciano Castro Meléndrez, fue quien filtro la información para que se expusiera la investigación que se le realiza al patrimonio de Cuen.

Ante esto, Pedro Lobo tomó la voz después del pasista, y dijo que haría la petición para que se le retire el fuero constitucional y se le investigue por el vínculo con el líder moral de PAS.

"Voy a pedirle a los diputados que le quiten el fuero constitucional, para que sea debidamente investigado", comentó.

Pero Bojórquez no se quedó callado, prontamente retomo el tema del vídeo sexual grabado en el 2019 en el pleno, dónde presuntamente es el morenista quien aparece en las imágenes, y señaló que fue mandado para contestarle.

"Está pendiente, que si es una razón para desafuero, investigar en el Órgano de Control ese vídeo donde agarraron al diputado Pedro Lobo con los pantalones en los tobillos", refirió el pasista.

La denuncia

Después de hacer referencia al vídeo, Pedro Lobo comentó que el punto ese ya estaba aclarado y que por medio de un dictamen de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, se le deslindó de responsabilidad, y que el pasista no tiene nada para atacarlo.

"Aún en supuesto que allá tenido sexo, el sexo no está penado por la ley, lo que. Si está pensando que tú estés coludido con las personas en delincuencia organizada", expresó.

Por último, el morenista refirió que Bojórquez Ruiz podría ser demandado bajo lo que dicta la Ley Olimpia, a lo que el diputado del PAS refirió que para demandar tenía que reconocer que es el quién aparece en el vídeo.

Entre gritos, los legisladores ingresaron al pleno a iniciar la sesión.