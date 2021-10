Me voy satisfecha, he cumplido: Elsa Bojórquez Mascareño

Mazatlán, Sin.- “Me voy con la satisfacción del deber cumplido”, aseguró la doctora Elsa Bojórquez Mascareño, luego de rendir su tercer informe de actividades como síndica procuradora del Municipio de Mazatlán.

Después de compartir su informe a través de las redes sociales, la doctora Elsa regresa a su escritorio. Al frente tiene una síntesis que leyó, y a un costado el libro de pasta roja del Tercer Informe de Actividades.

“Me voy con la satisfacción de haber estado en contacto con tanto ciudadano ávido de que se les atendiera, que venían ‘bateados’ de otras oficinas donde no los atendían y venían a poner la denuncia aquí, por la falta de atención. De tal manera que encontraron aquí un espacio para que sus denuncias se encaminaran y les dieran respuesta. Esa satisfacción es la que me llevo”, manifiesta Bojórquez Mascareño.

-¿Qué le hizo falta?, se le inquiere.

“Me hizo falta ese trabajo en equipo, que de alguna manera desde el principio se empezó a sectorizar, se formaron grupos dentro del Cabildo y coaptaron a algunos y eso de alguna manera faltó hacer equipo”.

-¿En qué quedó a deber a la sociedad?

En las actividades donde yo estaba participando, solicité que fueran públicas las reuniones y que en tiempo real se estuvieran trasmitiendo, por ejemplo el Comité de Adquisiciones, yo sentí que ahí se quedó a deber porque la gente no se enteró hasta que hubo alguna denuncia de lo que estaba pasando dentro del Comité de Adquisiciones o pedían por Transparencia la información. Yo solicité que se hiciera una transmisión en tiempo real de lo que sucedía dentro del Ayuntamiento para que los ciudadanos se enteraran y pudieran participa. Incluso yo hice la propuesta, en Cabildo la hice hacia los mismos integrantes del Comité de Adquisiciones y no se aceptó.

Afirma que esa transparencia, esa parte es la que se quedó a deber y algunos cambios a reglamentos que solicitaron, se quedaron atorados.

Agradece a que el Tribunal Estatal Electoral dictó sentencia para saliera que uno de los reglamentos que ella propuso, el de la Contraloría Social, la cual legalmente era necesaria.

-¿Siempre estuvo atada de manos o logró quitarse el nudo ese?

¿Atada? Difícilmente, pero no es una atadura en ese sentido. El no permitir que se avanzara conforme a lo que nosotros propusimos a la sociedad y por lo cual votó por nosotros, ahí fue donde en cada momento había la oportunidad yo les dije que a eso no venimos, nosotros venimos justamente a provocar cambios y esos cambios la gente se dio cuenta que difícilmente se lograron.

-¿Considera o consideró alguna vez al Químico Benítez su amigo? ¿Ser usted la colaboradora que requería esta administración nueva para ejercer un cambio?

Claro que sí, por eso entré, si no, no hubiese aceptado estar en esta administración. Desde que empezamos, empezamos a trabajar desde que estábamos en campaña trabajamos en equipo, veníamos con el objetivo claro de empujar la transformación. Entonces, en el camino se perdió por esa insistencia mía de que se tenía que dar muestras de que realmente íbamos sobre una transformación y la gente venía aquí y denunciaba lo que le estaba pasando.

-¿Cree que ese camino que empezaron juntos se terminó cuando denunció el nepotismo que había?

En ese momento no, fue una transición de varios escenarios. En esa transición ustedes fueron partícipes de que en las reuniones de Cabildo, tomaron evidencias de la falta de respeto. Entonces, para no verme vulnerable, no sentirme agredida, pues me hice un poquito para atrás e hice lo que el síndico procurador debe realizar. Me siento satisfecha porque hice lo que dice el Artículo 39 de la Ley de Gobierno Municipal, lo que refiere a todas las atribuciones del Síndico procurador

-Para usted, ¿existe corrupción en esta administración municipal que era la del cambio?

En su momento las denuncias que aquí llegaron eran de ese tipo, entonces yo canalicé las que pude. Lo que aquí nosotros pudimos solventar, lo hicimos y lo que era para mandar al Órgano Interno de Control para que ellos actuaran y definieran si era falta grave o no grave y la enviaran a donde corresponde, las canalicé. Entonces, los ciudadanos que vinieron a denunciar, denunciaban en torno a varias situaciones (de corrupción).

-Le queda un mes para que concluya esta administración, ¿considera al Químico su amigo?

Ahorita no sabría decirlo.

-¿Sí es o no es?

No sabría contestar esa pregunta.

-¿Después del perdón o las disculpas que le pidió públicamente han sostenido algún diálogo, un acercamiento?

Ninguno.

-¿Le guarda algún reproche?

Yo no soy persona que guarde nada. Yo viajo ligerita, entonces, ya, fuera, yo no guardo nada en contra de nadie. Mi forma de ser y de pensar es muy libre.

-Síndica, se dice que en el cierre de campaña, de la anterior, que estaban compitiendo para llegar por primera vez a la Presidencia Municipal, en el 2018, dijo: “aquí estaba esta mujer que me va a mochar las manos si habría algún acto de corrupción”, ¿más o menos así dijo esa frase histórica el Químico, verdad?

“Pero yo le contesté que yo no quería eso, que no lo dijera en público, porque yo no soy capaz de andar mochando manos, que si le iba a dar seguimiento conforme la ley me lo marcaba y que eso dijera, que no dijera de que yo soy capaz de hacer eso”.

-A punto de finalizar el primer trienio del Químico, ¿hubiera merecido que le mocharan las manos?

Nooo, no, eso no es correcto. Eso es sadismo, eso no es (risas).

-¿Qué mensaje les dice a los mazatlecos, después de rendir su tercer informe?

Que denuncien, que no dejen de denunciar. Este espacio es justamente los ojos y los oídos de los ciudadanos dentro de la estructura del Ayuntamiento. Entonces, ellos denuncien y esta sindicatura de procuración es la que tiene la atribución para que a los ciudadanos a ser visibles a los ciudadanos, porque a veces no los quieren ver, les cierran puertas, me los empujan, etcétera, aquí es donde se hace valer el valor ciudadano, que vengan.

















