Mazatlán no requiere seguridad extra tras captura de ‘El Mayo’

Mazatlán, Sin.- En Mazatlán no se requiere un refuerzo en la seguridad por temor a que se desate la violencia en Sinaloa tras la detención de Ismael Zambada García “El Mayo”, aseguró Édgar González Zataráin.

El alcalde de Mazatlán manifestó que de momento no se reforzará la vigilancia, ya que este tipo de detenciones no alteran porque no sucedió en Sinaloa, tampoco se trata de un enfrentamiento, no es un tema que alerte.

También puedes leer: ¿Qué pasa en Sinaloa tras la captura del Mayo Zambada en EU?

Mencionó que eso no cambia la dinámica, porque no hace que los protocolos de seguridad se alteren; eso se ve con el Estado y las corporaciones, la vida continúa dentro de lo normal.

"Es un tema más complicado porque no alcanzamos a dimensionar y dar la lectura de lo que sucedió, no sabemos si se entrega o fue detención. La verdad no queda claro, nos queda grande el poder discernir lo que está sucediendo", dijo.

González Zatarain indicó que desconoce si de los 200 federales que llegaron a Sinaloa, algunos se queden en Mazatlán.

“Ellos hacen su protocolo sobre todo el tema federal, a veces este tipo de casos trae su propia logística por prevención, pero en el tema federal no nos incluyen a nosotros en la logística; si hay alguna indicación, nos la hacen saber. Por eso hablo de que todo está tranquilo, normal", expresó.

El alcalde insistió que en Mazatlán sigue la vida normal. El turismo sigue arribando a Mazatlán, llenando los hoteles, las zonas turísticas siguen muy concurridas y el operativo de seguridad de verano sigue como estaba diseñado con la participación de los tres niveles de gobierno.