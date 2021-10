Se le dificulta a Blanca García la conformación de su gabinete

Escuinapa, Sin.- La confirmación del gabinete ha sido una difícil tarea para la actual alcaldesa electa, Blanca Estela García Sánchez, quien dijo está en búsqueda de personas comprometidas a trabajar por el bien de Escuinapa.

A poco más de un mes de iniciar con su gestión, García Sánchez dijo que hasta el momento no tiene confirmado su gabinete.

Local Preocupa a alcaldesa electa "crisis" en servicios públicos

Externó que hay ciudadanos que no se animan a entrar a trabajar, poniendo ejemplo a la tesorería municipal, por la difícil situación económica que vive el municipio.

"Ha sido muy difícil, sabemos cómo está el municipio, no cualquiera quiere tomar las riendas de una tesorería, es muy difícil el presupuesto no alcanza, ha sido difícil, no quieren echarse acuestas esa responsabilidad".

Asimismo, dijo que su equipo de trabajo, va ser "incluyente" en cual no importa la ideología o color, por lo que se busca a personas que vean por el bien de Escuinapa.

"Soy una persona, somos un partido influyente en el que todos buscamos el beneficio para Escuinapa, que a Escuinapa le vaya bien... Aquí llegamos con el mismo fin, las personas que vienen conmigo, son personas que vienen a realizar un trabajo con transparencia, honestidad, porque es mi esencia".

De igual forma, dijo que su gabinete será "equitativo, porque tanto valor tiene la mujer como el hombre, todos tenemos el mismo derecho para ocupar diferentes espacios".

Al concluir, informó que su gabinete será dado a conocer posiblemente hasta el próximo 1 de noviembre, que es el día en que estará tomando protesta como alcaldesa.











