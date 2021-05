Se “estancan” las revisiones en el Órgano Interno de Control

Mazatlán, Sin.- La Sindico Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, señaló que de todas las denuncias presentadas ante el Órgano Interno de Control, derivadas de las revisiones a dependencias del Ayuntamiento y paramunicipales, en ninguna se tiene reportes de avances y mucho menos, se han solventado o resuelto las observaciones.

“Pregunto y me dicen que se están investigando, ellos allá no han resuelto ninguna de las revisiones, no me han enviado nada de que se haya resuelto nada, desde las primeras (revisiones), siguen trabadas”, expresó.

Elsa Bojórquez Mascareño, síndico Procuradora. Foto: Juan Carlos Ramírez| El Sol de Mazatlán

Esto a pesar de que ya hay un fallo en contra del Órgano Interno de Control por la obstrucción que mantiene de las revisiones y denuncias presentadas, por parte del Tribunal Estatal Electoral.

Comentó que a su regreso a la Sindicatura en Procuración, intentó revisar los avances de las investigaciones en el OIC, pero no ha habido ninguna notificación ni reporte y se le impidió el acceso.

“Yo he encontrado muchas observaciones (a dependencias y paramunicipales), intenté revisar, incluso para dar información sobre cómo van los avances en la investigación y hubo obstrucción”, apuntó.

Refirió que interpuso un nuevo recurso ante el Tribunal Estatal Electoral donde informa que a pesar de que ya hay un fallo en su contra, sigue la obstrucción en el Órgano Interno de Control.

Elsa Bojórquez señaló que está en espera de que el Tribunal le conteste para iniciar la revisión al Órgano Interno de Control y ver que avances registran las denuncias a dependencias del Ayuntamiento y paramunicipales.

Lamentó que el Cabildo del Ayuntamiento de Mazatlán haya restituido el nombramiento a Rafael Padilla Díaz como titular del Órgano Interno de Control, sin que hubiese un documento del Tribunal para que entrara de nuevo.

“Nos encontramos con la sorpresa de que volvieron a poner de nuevo al titular del Órgano Interno de Control sin que hubiese un documento de un Tribunal para que entrara, y sin que se haya votado a favor y sin que hubiera una propuesta, está completamente ilegal”, indicó.

Todas esas irregularidades, agregó, las puso en el recurso que envió al Tribunal Estatal Electoral y que espera muy pronto una respuesta.

Por otra parte, la síndico Procuradora dio a conocer que ya concluyó la revisión al DIF municipal y que están por salir las observaciones, las cuales podría estar lista después de las elecciones, entre el día 7 y 8 de junio.

En cuanto a las demás revisiones, dijo que seguirá insistiendo ante el Órgano Interno de Control para que reporte los avances y resuelva las observaciones hechas a dichas dependencias y paramunicipales.













