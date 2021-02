Piden candidata para alcaldía de Mazatlán por Morena

Mazatlán, Sin.- Militantes y simpatizantes de Morena en Mazatlán piden a la Comisión Nacional de Elecciones del partido para que la designación de la candidatura en el municipio sea para una mujer.

Entre quienes suscriben dicho documento, recibido el día de ayer en la capital del país por el Comité Ejecutivo Nacional, están presentes académicos universitarios, periodistas y líderes sociales del puerto.

Foto: Carla González│El Sol de Mazatlán

Eduardo Hernández Delgado, señaló que a lo largo de la historia el municipio ha sido gobernado por el PRI, PAN, PT Y Morena y en todos los periodos has sido hombres, por lo que, acorde al principio de equidad que garantiza la participación de la mujer en la Cuarta Transformación, consideran que su partido debe definir que la candidatura de la presidencia municipal de Mazatlán sea ocupada por una mujer.

También, agregó, sería un avance en materia de liderazgo y participación de la mujer en la vida política del municipio.

Dieron a conocer una lista de aspirantes, aunque no se está del todo seguro que sea la oficial, en ella hay 14 precandidatos y dos precandidatas, entre ellas la Síndico Procuradora, Elsa Isela Bojórquez Mascareño y la ciudadana Claudia Susana Valdivia Carmona, a quien dicen no conocer.

Elsa Bojórquez Mascareño, Síndico Procuradora de Mazatlán. Foto: Juan Carlos Ramírez │ El Sol de Mazatlán

Hernandez Delgado aseguró que el puerto está listo para ser gobernado por una mujer y aunque el apoyo manifestado es para todas aquellas mujeres que así lo deseen, de momento el pronunciamiento está a favor de Bojórquez Mascareño.

"Mazatlán está listo desde hace tiempo, no es la primera vez que hay una mujer que aspira al cargo de la alcaldía, pero el hecho que nosotros nos estamos pronunciando, por esta cuestión de la equidad, es porque hemos visto cualidades sobre todo en Elsa, quien a mi ver y que de alguna manera permea en los firmantes es que es la única que ha sacado las la cara por la 4T, no has estado exenta de errores, pero se ha empeñado en tratar de cumplir los planteamientos para los cuales se comprometió a estar ahí", aseguró.









