Mazatlán: A apretarse el cinturón, continúan aumentos en la canasta básica

Mazatlán, Sin.- En los mercados municipales de Mazatlán los precios de los productos de la canasta básica se han disparado considerablemente en los últimos meses.

Las amas de casa ya han tenido que “apretarse el cinturón” ante el alza en el aceite, arroz, frijol, carne, pollo, entre otros, pero la última semana ha sido la papa y la cebolla los artículos que incrementaron su valor.

"Todo ha aumentado, pero lo que más se nota, por lo menos aquí en mi frutería, es la cebolla, por encima de la papa, es más cara la papa, pero lo que más ha subido es la cebolla, hace un mes todavía tenía el kilo en 38 pesos, ahora le tuve que subir a 43, porque apenas así sale algo de ganancia, y eso esperamos porque hasta el momento las ventas siguen bajas, igual que hace unas 2 o 3 semanas", comentó Laura, locataria del mercado Pino Suárez.

A pesar del incremento en estos productos, los comerciantes comentan que no ha disminuido su venta, pero sí la cantidad que los mazatlecos compran.

"Muchas veces se van a comprar donde encuentran más barato, y se vale hacer eso, están cuidando su economía y así como ellos la cuidan, nosotros también la cuidamos, y si tenemos que subir los precios, pues lo vamos a hacer, el chiste es no tener pérdidas, si no esto no es ningún negocio para nadie", agregó Laura.

Otro producto que ha tenido un alza es la carne, que aumentó entre 10 y 15 pesos, la de cerdo, mientras que la de res subió entre 15 y 20 pesos en los últimos días.

Actualmente, el costo de la carne de res está entre los 160 y 170 pesos, mientras que la porcina anda entre los 110 y 115 pesos.

"Ahorita sí nos han consumido lo normal, me imagino que es porque son vacaciones y esos productos tienen mucha demanda, si a nosotros nos suben el precio, pues también nosotros tenemos que subirlo, para que sea rentable", comentó Miguel, trabajador de una carnicería.

LOS PRECIOS

Azúcar: 20-24 pesos el kilo.

Papa: 45-48 pesos el kilo.

Arroz: 22-24 pesos el kilo.

Frijol: 30-32 pesos el kilo.

Carne de res: 160- 170 pesos el kilo.

Carne de puerco: 110 -115 pesos el kilo.

Huevo: 86-90 pesos la cartera.

Aceite: 45-62 pesos.

Tomate: 17-20 pesos el kilo.

Cebolla 40-45 pesos el kilo.