En sube y baja, los productos de la canasta básica

Mazatlán, Sin.-De enero a mayo, los productos de la canasta básica han permanecido en un sube y baja continuo en los mercados de Mazatlán y parece que así continuarán en los próximos meses.

El secretario del mercado Miguel Hidalgo de la colonia Benito Juárez, Óscar Tirado, estimó que el incremento en algunos productos ha variado entre un 10 y un 40% en el último año, mientras que el consumo ha disminuido en Mazatlán alrededor de un 16%.

"A nosotros como comerciantes nos avisan de los aumento de precios y en la recuperación que estamos teniendo en las ventas luego de la pandemia del Covid-19, si lo subimos en el porcentaje que nosotros tenemos, nos frena un poquito, es por eso que tratamos de absorber algunos, pero en algunos casos no se puede", dijo.

Comentó que la carne de res, pollo, huevo, leche, pan y algunas frutas y verduras son los que han registrado más variación en los precios.

Jesús Osuna, locatario del mercado José María Pino Suárez, confirmó que los precios cambian constantemente, aunque los ciudadanos no han dejado de comprar, eso sí, en menor cantidad.

"La gente sigue comprando, porque no hay de otra, porque son productos básicos que no podemos dejar de adquirir para la comida; así que varía mucho cuál producto ya no se vende, si está más caro, pues compran un poquito menos, si está más barato, un poquito más, y así se van” comentó.

LOS PRECIOS

El precio de la papa en los mercados municipales de Mazatlán subió de 25 a 26 pesos el kilo; la naranja subió de 16 a 17 pesos el kilo; mientras que la zanahoria, de costar 10 pesos, subió a 12 pesos el kilo.

El precio de la cebolla está actualmente en 15.90 el kilo; la lechuga cuesta 12 pesos el kilo y el limón está en 26.90 pesos el kilo.

Además, el kilo de chile se consigue en 23.90 pesos, el de la jícama a 15.90 pesos y el del pepino a 12 pesos; mientras que el kilo de plátano macho cuesta 18 pesos, el de melón se oferta en 18 pesos y el kilo de mango está entre 18 y 23 pesos, dependiendo de la variedad.