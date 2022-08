Se mantiene alza en productos de la canasta básica

Mazatlán, Sin.- En el arranque del mes de agosto, los precios de los productos de la canasta básica tuvieron un alza mínima de un 5 por ciento en los mercados municipales, en comparación al mes pasado.

En un recorrido realizado por El Sol de Mazatlán en el mercado Pino Suárez, se constató que el costo del frijol ronda entre los 30 y 35 pesos el kilo; mientras que el azúcar está entre los 21 y 25 pesos; por otro lado, la cebolla blanca tiene un precio de entre 30 y 33 pesos y la cebolla morada está en 35 pesos; el jitomate tiene un costo de 20 pesos el kilo y el huevo mantiene su precio de 85 pesos.

Por otro lado, el kilogramo de pollo se vende hasta en 70 pesos en algunos locales, ya que varía su precio, ya sea si el consumidor lo quiere por partes o el pollo entero, mientras que el kilogramo de carne en algunos locales alcanza un valor de hasta 160 pesos.

En el mercado Miguel Hidalgo, el cual está ubicado en la colonia Juárez, los precios son prácticamente los mismos que el mes pasado, solo el precio del aceite subió un poco, al encontrarse entre los 40 y 65 pesos el litro.

Esteban, un trabajador de un local de abarrotes ubicado en el centro de abastos, señala que el mes pasado las ventas cayeron hasta en un 20 por ciento para su local, pues el aumento en este tipo de productos fue determinante.

"Me consta que son tiempos difíciles, pero se vienen aún los más difíciles, si es cierto que nos podemos reponer durante la temporada de vacaciones, pero el precio de los productos se está elevando, y dios quiera que ojalá no se eleven más, porque no nomas afectar a la economía del consumidor, también a la nuestra", dijo.

Precios

Frijol: entre 30 y 35 pesos el kilo.

Azúcar: entre 21 y 25 pesos el kilo.

Cebolla blanca: entre 30 y 33 pesos el kilo.

Cebolla morada: 35 pesos el kilo.

Jitomate: 20 pesos el kilo.

Huevo: 85 pesos el kilo.

Pollo: 70 pesos el kilo.

Carne: 160 pesos el kilo.

Aceite: entre 40 y 65 pesos el litro.