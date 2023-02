Más de tres años lleva un hundimiento de calle en Pradera Dorada

Mazatlán, Sin.- Un hundimiento por la calle San Jeremías, en Pradera Dorada 6, lleva más de 3 años sin que las autoridades acudan a taparlo, lo que pone en riesgo no solo a automovilistas y motociclistas, sino también a los peatones que circulan por la vialidad.

"Nunca nos han apoyado con este problema en los tres años que lleva, es algo que nos molesta porque ya hemos levantado reportes y también llamamos para que vengan, pero no se les ven ganas, gracias a ese pozo se hace un cochinero en toda la calle", dijo Carla Cedano, vecina del lugar.

Los comercios de los alrededores se han visto afectados ante las dimensiones del pozo, las cuales han aumentado conforme el paso del tiempo.

"La calle está horrible, en especial ese pedazo, los negocios de los alrededores se ven afectados por esta cosa, muchos le sacan a dar la vuelta por este desastre, algunos comercios de aquí ya han tornado a causa de eso, ojalá y que los del gobierno vengan y hagan algo, porque si se requiere emparejar la calle", añadió.

Este pozo en medio de la vialidad ha provocado accidentes en más de una ocasión, ya sea de ciclistas, motociclistas y automovilistas.

"Hace unos días un motociclista no se percató de qué tan grande estaba y pasó, pero se accidentó, el muchacho se lesionó el brazo, a la moto no le pasó mucho, pero al pobre muchacho sí, se retorcía por el dolor que sentía, no es justo que un joven que estaba trabajando vendiendo fruta en su moto haya sufrido este accidente, no sé qué esperan para que se arregle este problema", mencionó América, vecina del lugar.

Exigen pavimentación

Los vecinos del fraccionamiento exigen que se termine de pavimentar esta calle, ya que es solo un tramo, justo donde se localiza el hundimiento, el que aún está en terracería.