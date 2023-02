Regidora señala la falta de banquetas en obras de pavimentación en Escuinapa

Escuinapa, Sin.- Ante el reclamo de los ciudadanos, la regidora, Dulce Virginia Crespo, señaló en el cabildo la falta de construcción de banquetas en obras de pavimentación nuevas que se han estado realizando.

La edil, señaló como una de estas obras, la recién concluida e inaugurada calle Río Zuaque, en la colonia Pueblo Nuevo, en la cual se invirtieron más de tres millones de pesos.

"No sé si el proyecto, cuando se envía al Gobierno del Estado, debe ya ir con banquetas incluidas, me gustaría que los proyectos las incluyan, porque en el caso de la calle Río Zuaque, muchos estudiantes transitan por esa vía y al no haber banquetas corren el riesgo de sufrir algún accidente por ir caminando por la calle".

Asimismo, hizo el exhorto a Jesús Contreras Sandoval, director de Obras y Servicios Públicos, para que se analice esta problemática.

Se analizará la problemática para legar a una pronta solución. Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

Ante tal señalamiento, el funcionario municipal, expuso que en estas obras se ha omitido la construcción de las banquetas, ya que al estar en zonas irregulares (lomas), al construir las banquetas se termina afectando a las viviendas del lugar.

"Se ha omitido esto, porque en las calles de Pueblo Nuevo se dificulta porque hay calles muy empinadas y hay casas que al momento de hacer las banquetas les descubren los cimientos y esto genera conflictos con la gente, a los ciudadanos que ya tienen hechas sus banquetas altas".

Por último, dijo que en estos casos, sería conveniente que los mismos vecinos de estas calles, construyan sus banquetas para que las hagan a como ellos consideren convenientes.