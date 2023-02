Remodelación de la Emilio Barragán causa molestias a vecinos de la Gabriel Leyva

Los trabajos de remodelación de la avenida Emilio Barragán son un problema para los vecinos y comerciantes de la zona, ya que desde hace ocho meses causan múltiples afectaciones.

Los vecinos de la colonia Gabriel Leyva señalan que durante los últimos días se han rehabilitado las banquetas de la avenida, lo cual les impide realizar sus actividades de manera normal.

"Está bien que arreglen las banquetas, porque duraron como seis meses para volverlas a hacer, pero también que se pongan en el lugar de uno, hacen esos trabajos entre el mediodía y las cuatro de la tarde y ya uno no puede hacer nada, porque dicen que tenemos que esperar a que se seque el cemento", comentó Adair, vecino del asentamiento.

Otra de las molestias de los colonos es que al llegar a sus casas, ya sea de los trabajos o escuelas, ya se ha colocado el cemento, por tal motivo hay quienes han esperado hasta seis horas afuera de sus domicilios antes de poder entrar.

"Llegue del trabajo y me sorprendió que ya estuvieran avanzando en la banqueta, pero me topé con la sorpresa de que no podía entrar, hasta las 11 de la noche pude entrar, eso me hizo enojar, qué se supone que tenía que hacer yo seis horas fuera de mi casa, sin nada qué hacer, a ellos no les importa si uno tiene una emergencia, si tienes hambre o si queremos ir al baño, ellos mientras nos les pise uno, están bien, en qué cabeza cabe que estos trabajos a plena luz del día no incomodarían a nadie", añadió el vecino.

Los comerciantes del lugar también han manifestado su inconformidad, pues algunos se han visto obligados a cerrar antes del mediodía para que los trabajadores puedan realizar sus labores.

"Tenemos que cerrar antes del mediodía, me tocó cerrar para que hicieran la banqueta, no se fijaron si a uno le molestaría o si a los vecinos del lugar les daría en la torre, como comerciante de aquí, te aseguro que esto me mermó, y no fui a la única, no se percataron si eso nos daría para abajo en ventas o algo así", agregó Gabriela Cordero, comerciante del lugar.

Los trabajos de pavimentación de la avenida Emilio Barragán, de Gutiérrez Nájera a Francisco Villa comenzaron los primeros días del mes de junio del 2022 y se anunció que tardarían seis meses en concluirse, pero ya van más de ocho y no se ve para cuándo terminen.