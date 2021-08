Leyendas del Sur: La mujer que escuchaba a su tío muerto

Escuinapa, Sin.- En el municipio se cuentan muchas historias de que los muertos vienen por sus familiares y terminan por llevárselos de una u otra manera, como lo que le sucedió a Martha.

Esta historia real ocurrió en el municipio de Escuinapa, en Sinaloa, de una joven que, se dice, se llamaba Martha, terminó por quitarse la vida tras llegar a la locura escuchando la voz de un tío ya fallecido.

Local Historias del Sur: Los inicios del mango en Escuinapa

Este fatal suceso ocurrió en los inicios de la década de los 90 y causó en ese entonces mucha consternación entre los escuinapenses.

Fue una tarde como cualquiera, Martha estaba sola en su hogar, eran las 6:00 de la tarde, el sol estaba por ocultarse y la noche se asomaba por el horizonte. Ella esperaba que llegara su esposo, se encontraba en su recámara mirando la televisión.

En pocos minutos Martha escuchó un ruido en el patio, por lo que rápido preguntó quién andaba allí. La mujer salió de su cuarto hacia el patio, pero no había nadie, sólo un gato estaba encima de su lavadero. Martha regresó a su cuarto, pero al darse la vuelta escuchó que alguien la llamó por su nombre.

Ella volteó, pero no había nadie, se dirigió a la puerta de la entrada para ver si no habría sido su esposo el que había llegado, pero no, no había nadie, la calle estaba sola y lo único que se miraba era la lámpara de la esquina parpadeando. La mujer no le dio importancia y entró de nuevo su cuarto.

Al poco tiempo, nuevamente aquella voz la volvió a llamar: “Martha”. La mujer contestó: “Qué, ahí voy”. Pero al salir nuevamente la soledad de la calle la puso muy nerviosa, entonces caminó hacia la cocina que conectaba hacia el patio de la casa y miró una sombra bajo el viejo tejaban que estaba en el lavadero.

Martha quedó paralizada, al ver que aquella sombra la miraba y repetía una y otra vez su nombre, y con la mano derecha le hacia una seña de: “ven”, la mujer no podía creer lo que estaba mirando, era un tío de ella que había muerto hace varios años. Y su voz no dejaba de llamarla por su nombre.

Martha corrió hacia la puerta en estado de pánico, su pulso se debilitó y cayó al piso desmayada. Cuando la mujer despertó estaba en el viejo Seguro Social frente al hotel IQ, recordaba cada instante de aquel encuentro con su tío muerto, cada noche soñaba con él.

Así estuvo por varios años. Martha enloqueció y en su desvarío sólo repetía a cada rato: “mi tío me necesita”. La mujer, desesperada, le contaba a su esposo lo que había pasado, pero él nunca le creyó. Fue tanta su locura, que se suicido el día 25 de abril de 1991, a la edad de 28 años.

Después de su muerte, se rumoró en el pueblo que ella había dejado una carta donde decía que volvería por su familia, llamando a cada uno por su nombre. Desde entonces, sus seres queridos tiemblan cada vez que alguien los llama por su nombre.

HISTORIA

Fue en la década de los 90 en Escuinapa cuando se dice que Martha escuchó la voz de su tío muerto.

PARA SABER

Martha se suicido el día 25 de abril de 1991, a la edad de 28 años.









Leer más aquí:

Local Leyendas del Sur: El diablo en el arroyo Buñigas

Local Leyendas del sur: El caminante, relato de un ánima en pena

Local Leyendas del Sur: El hombre sin rostro en Escuinapa