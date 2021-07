Leyendas del Sur: El hombre sin rostro en Escuinapa

Escuinapa, Sin.- Como uno de los momentos más amargos y de miedo de su corta vida, así califica un joven escuinapense el momento en el que fue perseguido por un hombre que no tenía rostro.

Este es el relato de un joven, de nombre Néstor Armando, quien cuenta que hace ya varios años le tocó vivir en carne propia un hecho paranormal, luego de un pesado día de trabajo.

Néstor vive en una zona a las orillas de la cabecera, por lo que tiene que pasar por algunas partes obscuras y solas cuando sale del trabajo para ir a su casa.

Un día como cualquiera, hace ya algunos años, dice que le tocó irse caminando, luego de haber culminado su día de trabajo, esa ocasión salió y emprendió su camino, tenía que recorrer alrededor de media hora.

Para poder llegar a su casa, tenía que pasar por la calle que se encuentra a un costado de la preparatoria CBTIS, una zona que regularmente está sola, ya que existen pocas casas por ese lugar y en esa época estaba enmontado y la calle sin pavimento.

Al ir caminando, en la esquina de donde termina la barda perimetral de la preparatoria, observó a un hombre que se le hizo algo extraño y sospechoso; eran alrededor de las 10:00 de la noche y ese hombre estaba ahí solo.

“Era un hombre grande, estaba descalzo, traía una camisa toda desgarrada y un short corto, por la obscuridad, no se le alcanzaba mirar la cara, ni la cabeza”.

Dice que al momento de pasar por enfrente de donde estaba este hombre, sintió temor, la piel se le enchinó y apretó el paso.

“Opté por saludar a ese hombre, darle las buenas noches, pero este no me respondió, yo seguí caminando, apreté el paso, casi corriendo, porque sentí miedo, la calle estaba sola y seguí el camino rumbo a mi casa”.

De pronto, sintió que alguien iba siguiendo sus pasos.

“Sentía que alguien iba tras de mí y muy cerca, no quise voltear para atrás, lo que quería era correr, pero sentía que no avanzaba nada, no me rendía el paso”.

Tras pasar por una lámpara, optó por voltear hacia atrás, para tratar de mirar quién era la persona que lo perseguía.

“Yo tenía miedo de que se tratara de algún ladrón, que me quisiera hacer daño, cuando volteo para atrás, me doy cuenta que era ese mismo hombre que yo había mirado parado en la barda de la prepa, ahí fue cuando me dio más miedo, porque ni con la luz se le logró ver el rostro, ese hombre grande no tenía rostro”.

Lo único que pudo hacer es seguir corriendo hasta llegar a su casa y contar lo que le acababa de suceder, lleno de miedo, esa noche no pudo dormir, temiendo que, al cerrar los ojos, se le pudiera aparecer ese hombre sin rostro.

“Jamás volví a pasar por ese lugar de noche, cuando paso de día, recuerdo eso que me pasó y que solamente a mí me ha sucedido, porque nadie más ha platicado que le haya tocado mirar a ese hombre sin rostro”.

PARA SABER

Hace aproximadamente 10 años fue cuando Néstor Armando vivió esta misteriosa historia.

LUGAR

El hombre sin rostro se le apareció a Néstor Armando por la calle que se encuentra a un costado de la preparatoria CBTIS, en Escuinapa.













