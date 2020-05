La ‘otra vida’ de una maestra: enseñar en tiempos de Covid-19

Mazatlán, Sin.- El 20 de marzo del 2020 es recordado por la profesora María Onkky Jiménez Ortiz, como el inicio de un periodo que cambió a un país, desde su forma de pensar, hasta la manera en que las personas se desenvuelven en la vida cotidiana.

La pandemia originada por el Covid-19 en México, hizo que ella, al igual que los 4 mil 657 maestros de educación básica que hay Mazatlán, tuvieran que sacar adelante el ciclo escolar desde el hogar.

María Onkky Jiménez Ortiz es maestra de la primaria “Justo Sierra”, de la colonia Adolfo López Mateos. Fotos: Cortesía María Jiménez. Foto: José Luis Rodríguez │ El Sol de Mazatlán

Apoyada por un teléfono celular o una computadora, la trabajadora de la educación no pierde de vista a sus 26 niños de tercer grado, a través de las llamadas clases en línea, que empezó a dar al dejar de ir a la primaria “Justo Sierra” de la colonia Adolfo López Mateos.





El uso de la tecnología ha sido fundamental para que los niños no dejen de aprender en estos tiempos de coronavirus, todos, de una u otra forma, hemos tenido que adaptarnos a esta nueva forma de vida María Onkky Jiménez Ortiz,









Aunque reconoce que en ocasiones le resulta difícil adaptarse, considera esta "aventura" como un nuevo aprendizaje que tiene que adquirir, para poder lograr que sus alumnos no dejen de recibir sus conocimientos.

Precisamente, mientras se enfoca en el uso de programas relacionados con las clases que brinda todos los días, asegura que los más pequeños de la casa saben más que los grandes en ese tipo de temas, y que inclusive ellos mismos les enseñan a sus padres.





Para todo tenemos que ingeniárnosla, porque ahorita los niños de hoy saben más de tecnología que nosotros, y pues a través del teléfono o la computadora están al pendiente de las explicaciones que les damos María Onkky Jiménez Ortiz,









Aunque la tecnología se requiere mucho en esta época, señaló que en las clases que brinda se necesita forzosamente de la interacción que hay dentro de un aula, entre el niño y el maestro.





No es lo mismo estar bajo una pantalla en la que no se sabe si en realidad el menor recibe el aprendizaje, a que esté en la escuela frente a uno, no obstante que los padres de familia tienen que enviar evidencia de ello, precisamente a través de la app de un teléfono celular María Onkky Jiménez Ortiz,









La situación que actualmente viven los alumnos podría resultar estresante, porque no están impuestos a tener que tomar sus clases en casa, y no pueden salir al recreo, como en la escuela. Toda esa rutina ha cambiado, tanto para los maestros como para los alumnos.





Es muy importante que los niños se adapten a las nuevas formas de trabajo, ya que lo ocurrido con las clases en línea fue de manera sorpresiva, pues se contemplaba que estas concluirían en junio, y pues ahora tendrán que finalizar el ciclo escolar desde el hoga María Onkky Jiménez Ortiz,









Precisamente, el no estar en contacto directo con sus estudiantes, ha sido otra de las preocupaciones, que incluso supera al uso de las tecnologías que requiere para dar las clases.





Al momento que estoy explicando el tema, el niño me entiende en ese ratito, y al dejarlo se le olvida, entonces, no hay como estar a un lado del pizarrón, para que al otro día se reafirme lo aprendido. Esa nueva dinámica es la que estamos afinando todos los días María Onkky Jiménez Ortiz









De igual manera, el estar cerca del profesor, asevera, hace que el estudiante ante cualquier duda se pare de su pupitre para preguntar su duda, lo cual difícilmente se aplica a través de la laptop, la televisión o el celular.

Para evitar que sus alumnos se aburran al estar frente a una pantalla, la clase que ella brinda es de 90 minutos, hora y media de enseñanza más la tarea que tiene que realizar en casa.





Las tecnologías han sido parte esencial en la nueva forma de dar clases, las cuales, si estuvieran en cada una de las escuelas de todo el país, la situación sería otra, pues un plantel dotado de Internet, pizarrones electrónicos y otros equipos, logra que el alumnado se sienta más atraído, y por consiguiente no resentiría el tener que tomar sus clases en casa, que es una buena medida para hacer frente al coronavirus María Onkky Jiménez Ortiz,









A pesar de las dificultades, tanto para los maestros como para los padres de familia, considera que el 80% de los estudiantes ha logrado comprender las enseñanzas que corresponden a los últimos meses del ciclo escolar 2019-2020.

Con 25 años de servicio, la docente asegura que es la primera vez que el 15 de mayo, Día del Maestro, lo celebra alejada de sus compañeros y de sus alumnos, pues así lo demanda la pandemia. Aún así, está satisfecha con lo que se ha logrado hasta el momento.

De lo que más extraña en este alejamiento de las aulas es a sus alumnos, que en cada celebración del docente, no dudaban en llevarle algún detalle.





De veras he llorado en estos días, los extraño, pues aprende uno a quererlos como sus propios hijos, porque los tenemos mucho tiempo, entre 5 y 6 horas de clase al día María Onkky Jiménez Ortiz,





Enseñar en tiempos de Covid-19 es un gran reto para los maestros. Foto: José Luis Rodríguez │ El Sol de Mazatlán





Durante todo ese tiempo que los tenemos cerca, sabemos al momento que uno de ellos se encuentra deprimido o se encuentra enojado, por lo que como 'segunda mamá' platicamos con ellos, para sacarlos adelante de la posible dificultad que tengan. Eso es lo que más me da nostalgia, no estar cerca de ellos María Onkky Jiménez Ortiz,









Sin embargo, está segura que todos sabrán adaptarse a la nueva forma de vida que ha dejado la pandemia, no sólo en Mazatlán, sino en todo el país.





El mexicano es fuerte por naturaleza, entonces pues vamos a salir adelante, con otros tipos de experiencias que hacen que la persona sea más humilde, más caritativa, más buenas personas en general María Onkky Jiménez Ortiz,









Estos dos meses alejada físicamente de sus alumnos, la han hecho reflexionar, y sabe que al final será una mejor persona, maestra y madre de familia. Mientras llega el momento de volver a las aulas, María Onkky continúa frente a la computadora para poder estar en contacto con sus 26 "hijos". Ya no tiene que andar a las carreras para llegar a tiempo a la escuela, en la comodidad de su hogar comparte sus conocimientos a los estudiantes. Enseñar en tiempos de Covid-19 es algo atípico, nuevo para todos, pero el objetivo es el mismo: formar a los mejores estudiantes de la ciudad.

DATOS

25 años tiene como maestra

26 alumnos tienen a su cargo.





























