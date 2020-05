La maestra Gabriela cumplió su sueño lejos de su tierra

Escuinapa, Sin. - Como a la mayoría de quienes ejercen la profesión de maestro, Gabriela González Rodríguez tuvo que abandonar su tierra para poder cumplir lo que desde niña era su sueño.

La joven maestra quien apenas supera los dos años laborando como profesora universitaria comenta la inquietud de desarrollar esta difícil profesión le nació desde niña por la admiración a sus maestros.

Desde niña siempre tuve admiración por mis maestros, desde esa edad a mi me nació la inquietud de ser maestra, crecí con el sueño de algún día convertirme en maestra y prepararme para lograr serlo

Gabriela González

Al iniciar sus estudios profesionales que fueron enfocados en la agricultura, comenta que siempre se preparó con la idea de en algún momento estar proporcionando sus conocimientos hacia jóvenes quienes tuvieran el deseo de aprender sobre esta materia.

Aunque su nivel de estudios ya era de maestría, las oportunidades para ejercer en su tierra que es Torreón, Coahuila eran pocas por lo que se vio en la necesidad de buscar otros rumbos los cuales la llevaron hasta este municipio de Escuinapa justamente a la Universidad Tecnológica de Escuinapa.

Se abrió la convocatoria para impartir cuatro materias en la carrera de agricultura en la universidad, aunque sabía que estaba lejos de mi casa, tomé la decisión de tomar esta oportunidad, aunque me costara tener que dejar mi casa y llegar a un lugar que era nuevo para míGabriela González





Reconoció que el llegar a Escuinapa no fue sencillo ya que no fue sencillo tener que adaptarse a un nuevo clima y tuvo que separarse un tiempo de su familia.





El llegar aquí me obligó a adaptarme a un nuevo clima, yo sabía que no era fácil pero tuve que hacerlo, luego me traje a mis hijos y a mi mamá para que ella me ayudara a cuidarlos, mi esposo se quedó en casa, son cosas por las que tengo que pasar para poder cumplir con mi trabajo.

Gabriela González

Todo ese sacrificio que ha tenido que realizar queda en el olvido luego de ver que su trabajo sirve para el desarrollo de nuevos profesionistas.

Es lo más satisfactorio para mí en lo personal, ver que mi trabajo sirve para ayudar en el crecimiento de nuevos profesionistas, darme cuenta que estoy aportando un granito de arena para ello.

Gabriela González

Por último, dice que aunque su carrera como docente aún es corta, su deseo es seguirse preparando académicamente teniendo a corto plazo iniciar con estudios de doctorado.









