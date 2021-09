La Cruz Roja de Escuinapa no tiene ni para las gasas

Escuinapa, Sin.- Atender un llamado de emergencia se ha convertido en un viacrucis para los elementos que laboran en la delegación de la Cruz Roja de Escuinapa por la falta de material y el mal estado en que se encuentran las ambulancias.

Mediante una denuncia realizada de manera anónima, por parte de los elementos de la corporación de auxilio y rescate, comentaron las carencias con las que se encuentran laborando desde hace tiempo.

Expusieron principalmente, que no cuentan ni con el mínimo material necesario para poder dar atención a los pacientes en una emergencia.

“¿Cómo trabajamos? no hay oxígeno, no hay gasas, no hay soluciones, eso es lo más indispensable que debemos contar y no lo tenemos, aparte, ahorita en la temporada de lluvias no nos facilitan impermeables para los servicios, eso nos dificulta un poco más el trabajo”.

Asimismo, dieron a conocer que de las tres ambulancias con las que cuenta la delegación, ninguna de ellas funciona al cien por ciento.

“Hay tres unidades y no sirve ninguna, en la que andamos trabajando ahorita no le sirve el parabrisas y aún así tenemos que jugárnosla para poder dar atención a la ciudadanía, es mucho el riesgo el que andamos corriendo y ponemos en riesgo también a los pacientes”.

Para concluir, señalaron la falta de atención por parte de la directora, Karla Martínez ha quien dicen que desde que tomó protesta, pocas veces se ha parado a la institución a dar la cara.









