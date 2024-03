Jumapam deja escombros en la calle Francisco Serrano de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Desde hace más de un mes un montón de escombros dejados por Jumapam luego de reparar una fuga de agua, impiden el paso libre por la calle Francisco Serrano, en el Centro de Mazatlán.

"La calle ya estaba fea y vienen a abrir para reparar y quedó peor, está muy bien que arreglen, pero dejan todos los escombros amontonados ahí, es un basural y son piedras grandes, no cualquier cosa", comentó Iris, trabajadora de una marisquería de la zona.

Entre vecinos y comercios ambulantes se han juntado para mover un poco los escombros de la vialidad y que no estorben tanto.

"Son los muchachos quienes se han encargado de mover todos esos escombros a un lado, ellos no tienen necesidad de hacer eso, no es su trabajo, pero lo hacen porque no se podía ni pasar, ahora de perdido ya caben los carros, antes ni eso", agregó.

Luego de reparar una fuga, los trabajadores de Jumapam esperan unos días para colocar otra vez el concreto y recoger los escombros, por si el problema persiste, pero a la calle Francisco Serrano ya no regresaron.

Vialidad deteriorada

La calle Francisco Serrano presenta un deterioro evidente que dificulta el tránsito vehicular y peatonal, afectando tanto a residentes como a comercios locales. A pesar de los constantes reportes por parte de los habitantes de la zona, la situación persiste sin solución.

"Reportamos esa fuga hace varios meses y vinieron en febrero, muchísimo tiempo después de lo esperado, ahora más allá de que recojan los escombros, solicitamos que reparen la calle, está horrible, seguido se llena de lodo cuando llueve, ocupamos que solucionen", añadió.