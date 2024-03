Fuga de agua persistente afecta a la colonia López Mateos

Mazatlán, Sin. -En la colonia López Mateos, a la altura del canal, los residentes se enfrentan a una situación preocupante, pues hay una fuga de agua que lleva dos semanas sin resolverse.

A pesar de los intentos de reparación, reportados por los vecinos hasta en dos o tres ocasiones al mes, la problemática persiste.

"Ya han venido a reparar, pero parece que con eso no alcanza para nada, hasta dos o tres veces por mes viene pasando esto, siempre hay fugas por aquí, y lo peor es que nos afecta en muchos sentidos porque no podemos hacer nuestra vida normal", comentó Alan Gamboa, vecino y comerciante de la zona.

Los efectos de esta fuga son evidentes en los alrededores, donde los malos olores han invadido los andadores, afectando tanto a residentes como a comerciantes locales.

"Nombre y por ratos se ponen bien feos los olores, más que nada cuando sacan la basura y se moja toda, queda un olor horrible, también la fuga y el agua que sale es una cochinada, huele fatal, aquí tengo un puesto de comida, es normal que a uno le afecta, yo sé bien que aparte de no dar buena imagen, da asco sentarse a comer en un lugar con un problema así", añadió.

Además, la contaminación del canal se agrava con el flujo constante de agua sucia proveniente de la fuga, empeorando la calidad del entorno.

"Toda el agua se va para el canal y arrastra basura para dentro, todo está muy mal con esto, en época de lluvias está peor aún", dijo el vecino.

A pesar de los reiterados reportes, la respuesta de las autoridades locales ha sido insuficiente, dejando a los residentes sin una solución efectiva.

"Se reporta, vienen, pero no hacen bien su trabajo, si no es más que obvio que este problema ya no seguiría", concluyó el vecino.