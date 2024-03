Otra obra a medias de Jumapam, ahora en el Infonavit El Conchi

Mazatlán, Sin.- En el andador El Roble, del Infonavit El Conchi de Mazatlán, una excavación realizada por Jumapam para reparar una tubería hace más de un mes causa inconvenientes a los habitantes de la zona y es que a pesar de la intervención para solucionar el problema de la tubería, la excavación no ha sido cerrada adecuadamente.

Vecinos del andador reportan que la acumulación de tierra alrededor de la excavación dificulta su paso y el acceso a otros andadores.

"Nos molesta el simple hecho de que no podemos pasar por otros andadores y batallamos para pasar por todo el cochinero que se hace, no puedo creer que una paramunicipal como Jumapam no se haga cargo de esto", comentó Alan Sánchez, vecino del asentamiento.

Además, la falta de atención a esta situación genera consecuencias negativas en los hogares cercanos, que ya presentan problemas de humedad en pisos y paredes, lo que ha llevado al desprendimiento de pintura y deformación en las estructuras.

"Todo ese problema de la tubería ha originado que se transmiten las paredes, techos o pisos, nos da en la torre, porque no solo es lo estético, también las paredes quedan todas bofas, está muy mal y el municipio no nos apoya", añadió.

No hacen caso

A pesar de los reportes realizados a Jumapam, hasta el momento no se ha recibido una respuesta satisfactoria por parte de la paramunicipal.

"No han venido a reparar el pozo, hasta el momento no sabemos si va a quedar así o le falta algo, pero no han atendido nuestros reportes, les vale gorro, ignoran nada más, eso sí, vas a ver que a la hora de que ocupan de la gente ahí andan dando vueltas y prometiendo, es cuando ellos quieren, no cuando uno ocupa", dijo Alan.

En lo que va del año, El Sol de Mazatlán ha documentado trabajos a medio terminar de Jumapam en colonias como Infonavit Alarcón, Francisco Villa, Puesta del Sol, entre otras.