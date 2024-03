Camión obstaculiza banqueta en Colinas del Real de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Desde hace dos semanas, los residentes de la calle Montevideo, en la colonia Colinas del Real de Mazatlán, se enfrentan a una problemática que obstaculiza su paso diario, un camión abandonado que obstruye la cera.

A pesar de los repetidos llamados de los vecinos a las autoridades pertinentes, incluyendo la grúa, la alianza de camiones y el tránsito municipal, ninguna acción ha sido tomada hasta el momento para resolver esta situación.

"Nombre ya le marcamos a la grúa, alianza, tránsito y nada, no se puede caminar por la banqueta, nos tiene cansado eso porque los niños que necesidad tienen de caminar por las calles nomás porque sí, están, pero bien mal, sería bueno que vinieran y lo quitaran", comentó Cecilia, vecina del asentamiento.

Los residentes, molestos por la falta de respuesta, aseguran desconocer la identidad del propietario del camión y han instado a las autoridades a retirarlo de la banqueta, así como a aplicar las multas correspondientes al responsable.

"No sabemos quién es el bueno, si no ya le hubiéramos reclamado a él antes de llamar al periódico o la grúa, recuerdo que solamente llegó un día y se acomodó ahí, ya no lo quito, ojalá y den con él, pero que lo multen no solamente lo dejen ahí como si nada", añadió.

Esta situación ha generado inconvenientes significativos para los peatones que transitan por la zona, quienes se ven obligados a caminar por la calle debido al obstáculo en la banqueta.

"Tenemos que caminar por la calle, no se puede por la banqueta, nos tomamos el riesgo, pero bueno, mi México mágico", concluyó.