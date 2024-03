Problemas sin resolver en la avenida Emilio Barragán

Mazatlán, Sin.- Desde diciembre de 2022, los automovilistas y peatones que transitan por la avenida Emilio Barragán, desde Gutiérrez Nájera hasta Miguel Alemán, se han topado con camellones inconclusos y riesgos viales debido a las obras inconclusas y la falta de mantenimiento en la zona.

Lo que alguna vez fue una promesa de mejorar la infraestructura vial, se ha convertido en un dolor de cabeza constante para los habitantes de la zona.

A lo largo de este tramo, los camellones se encuentran en un estado de abandono evidente. Las obras que quedaron a medias desde el año pasado han dejado un cochinero de escombros y maleza que empeora con el paso del tiempo.

"Hace días vinieron dizque a limpiar por aquí, pero no se ve nada de cambio, yo veo igual que siempre, no cambian nada, hay escombros en algunas partes, si la gente quiere cruzar hasta un golpe se puede dar, porque dejaron como si fuera una loma, no camellón o banqueta en la que puedas esperar en lo que pasan los carros", señaló Amanda Bañuelos, vecina de la avenida Emilio Barragán.

Uno de los puntos críticos se localiza en el cruce de la avenida Gabriel Leyva y Emilio Barragán, donde una pequeña subida mal construida ha generado incomodidades para los conductores, resultando en algunos accidentes viales. Esta situación se ha vuelto un riesgo constante para la seguridad vial de la zona.

"Seguido les pasa algo las defensas de los carros, porque también ahí quedó como si fuera una loma, ya han ocurrido accidentes, gracias a Dios ninguno ha sido grave, solo material, pero si hace falta que reparen ese tramo, lo dejaron a medias", comentó Nadia Gómez, vecina de la zona.

A pesar de las quejas y reclamos de los habitantes afectados, las autoridades responsables aún no han dado una respuesta satisfactoria ni han tomado medidas concretas para resolver estos problemas. Mientras tanto, los residentes y conductores se ven obligados a convivir con una infraestructura deficiente que pone en riesgo su seguridad y bienestar.

"Cuando venían a limpiar según ellos les decíamos que vieran lo feo que estaba todo ese pedazo de la avenida, ahí por el embarcadero y nada, ni se asomaron", añadió Nadia.

En espera

El 28 de junio de 2022 se dio el banderazo de arranque de remodelación de la avenida Emilio Barragán desde Gutiérrez Nájera hasta la calle Francisco Villa, con una inversión de 88 millones de pesos.

A finales de año se dio a conocer que la obra se había iniciado sin tener sustento económico, por lo que no fue posible concluirla, solo se rehabilitó un carril. Desde entonces está a medio terminar.