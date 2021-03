Jovénes estudiantes, denuncian falta de pagos de becas “Benito Juárez”

Culiacán, Sin.- Mientras que a la mayoría de sus compañeros se les otorgó el pago de la beca “Jóvenes Escribiendo el Futuro”, perteneciente al programa Becas Benito Juárez implementadas por el Gobierno federal, un grupo de al menos 47 estudiantes de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa, campus Mazatlán, denunció que solamente les llegó una parte de 4 mil 800 pesos, correspondiente a un bimestre.

En entrevista con El Sol de Sinaloa, algunos de los afectados señalaron que falta por liquidar 9 mil 600 pesos, de un monto de 14 mil 400, según se estipula en el Programa Nacional en mención.

“Desde noviembre del 2020 se empezó a difundir información sobre la convocatoria de dicha beca, se especificaba que era dirigida la comunidad estudiantil que no recibimos apoyo de becas federales o manutención”, comentó una de las afectadas.

Primero acudieron a postularse en las canchas de Infonavit Playas, aportaron sus documentos de inscripción y les aseguraron el pago de los 4, 800 pesos a quienes resultaran beneficiarios.

El 10 de diciembre de 2020 muchos de nosotros acudimos desde las 5 de la mañana para hacer fila y alcanzar lugar, ya que habían dicho que se darían fichas.

Para el 15 de febrero se les notificó los resultados mediante una lista que incluía los Curp de las personas que fueron aceptadas en Mazatlán.

“El 10 de marzo de 2021 por causalidad algunos compañeros de la facultad de arquitectura se enteraron que varios estudiantes de Mazatlán aparecían en las listas de beneficiarios de Culiacán, por lo que se empezaron a compartir esas listas donde venía nombre completo y la fecha en la que debíamos acudir a Culiacán para hacer entrega de nuestro dinero”, apuntaron.

Foto: Cortesía│ Agnis Rodríguez

Sin embargo, los días han pasado, y a pesar de que algunos acudieron en tiempo y forma, no se les dio respuesta.

“Al principio nos aseguraban que las becas se nos iban a entregar completas, sólo que no tenían fecha todavía, luego se nos dijo que ya habían pedido que los pagos se mandaran para Mazatlán y que se hiciera el cambio correspondiente, pero, después fueron cambiando esta versión por una no muy favorable para nosotros, empezaron a decir que quienes si alcanzaron a ir a Culiacán por su primer pago de 48, 00 pesos ya no iban a recibir el resto y a quienes se nos pasó la fecha tenemos que acudir el 31 de marzo al Parque Constitución, pero solo se nos iba entregar el primer pago bimestral”.

Foto: Sandra Solís │ El Sol de Sinaloa

Por este motivo, en el que asoman presuntas irregularidad e información poco clara de parte de quienes gestionan las becas, los jóvenes exigieron el cumplimiento del resto del pago.

“No fue por nuestra culpa si no por las personas que nos registraron en la ciudad equivocada y que nosotros lamentablemente estamos sufriendo las consecuencias, queremos por este medio dar a conocer nuestro caso para ser escuchados y exigimos todos los afectados que cumplan con su palabra y se nos otorgue los beneficios que nos corresponde según lo estipulaba el Programa Nacional de Becas Benito Juárez, que era una ayuda de un total de 14, 400 pesos por semestre”, señalaron.













