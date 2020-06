Jóvenes reciben apoyo aunque no se presenten a laborar

Mazatlán, Sin. Los inscritos en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro siguen recibiendo el apoyo, aunque no estén acudiendo a los centros de trabajo debido a los riesgos de contagio y la contingencia del coronavirus Covid-19, aseguró la directora del Instituto Municipal de la Juventud, Nayla Velarde Narváez, quien dijo que ningún programa social se ha suspendido.

Comentó que el IMJU es receptor de este y otros programas federales.

Local Comienzan a llegar quemadores a playas mazatlecas

A nivel estatal, Jóvenes Construyendo el Futuro tiene un total de 8 mil 494 aprendices vinculados, de los cuales 69% son mujeres y un 31% hombres; según las vacantes divididas por áreas de interés, el 26.2% están relacionados con servicios, 20.4% con comercio, , 17.7% oficios, 15.8% administrativa, 8.6% industria y 5.4% profesionista.

La totalidad de estos jóvenes siguen recibiendo su apoyo mensual, a pesar de la cuarentena y de que no estén recibiendo la capacitación.

El recurso sigue llegando, pero ellos no se están presentando a su área a laborar, aun así reciben su apoyo mensual, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los programas sociales seguían, se hicieron constitucionales para que no se puedan quitar, solo que estamos resguardando a los jóvenes para no exponerlos. Nayla Velarde Narváez





Refirió que los apoyos a la población estudiantil incluyen todos los niveles educativos desde primaria hasta secundaria, preparatoria y universidad, algunos son programas municipales, otros estatales y federales.

Con respecto al nivel de primarias, la instancia encargada de promover y entregar las becas es el DIF municipal, mientras que para secundaria se tienen el Programa de Apoyo de Seguimiento Estudiantil, a cargo del IMJU, que representa un estímulo económico de 400 pesos mensuales, con recursos propios del municipio.

A la par existe un sistema de becas a través del Programa Benito Juárez para los niveles de secundaria y preparatoria que se entrega mediante la plataforma federal.

Otro programa de becas es el de Jóvenes Escribiendo el Futuro destinado a estudiantes universitarios, quienes se inscriben vía plataforma de gobierno previa convocatoria en la página www.becasescribiendofuturo.com.mx.





También lee: Un 237% más de contagios en Sinaloa durante la "Nueva Normalidad"





Y la corona de los programas federales en cuanto a apoyo juvenil, agregó, es Jóvenes Construyendo El Futuro dirigido a personas de entre 18 y 29 años de edad que no estudian ni trabajan, y que son incorporados a empresas, talleres, instituciones o negocios donde desarrollan o fortalecen hábitos laborales y competencias técnicas para incrementar sus posibilidades de empleo a futuro.

La capacitación dura hasta un año, tiempo en que reciben un apoyo mensual de 3 mil 748 pesos y un seguro médico contra enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

CIFRA

8,494 aprendices vinculados registra el programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Sinaloa.

ÁREAS DE INTERÉS

Programa Jóvenes Construyendo el Futuro:

Servicios: 26.2%, Comercio: 20.4%, Administrativa: 19.7%, Oficios: 12.3%, Profesionista: 5.4% e Industrial: 4.2%









Lee más aquí ⬇





Local Stasam condiciona su aval para crear planta de tratamiento de desechos Local Adoptan árboles en el Día Mundial del Medio Ambiente en Elota Local Reabren negocios en el Centro de Mazatlán