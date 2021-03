Maestros piden no regresar a clases presenciales

Culiacán, Sin.- Cada vez, el tema de un posible regreso a clases presenciales para este año en México toma fuerza, se vuelve inminente, y para el gremio de docentes, aunque no haya fecha, todavía no existen las condiciones epidemiológicas para que esto ocurra sin tanto riesgo para estudiantes y trabajadores de los planteles educativos.

En estados como Campeche, ya se han preparado las condiciones para que las escuelas vuelvan a abrir sus puertas después de Semana Santa y con justificaciones como la brecha escolar, deserción escolar e impacto en la salud mental de los estudiantes, la federación está apresurando los protocolos para replicarlo a nivel nacional.

Foto: Martín Durán│ El Sol de Sinaloa

En el caso de Sinaloa, el color del semáforo epidemiológico se comparte entre el color naranja y amarillo, sin lograr llegar al color verde por el rango de contagios diarios que se registran.

A pesar de que 10 de los 18 municipios de Sinaloa están en color verde con cero y cinco casos activos, la capital sinaloense tiene 245 contagios hasta el 23 de marzo, manteniéndose en color rojo durante toda la emergencia sanitaria, de acuerdo al mapa de la Secretaría de Salud estatal.

En un sondeo realizado por el Sol de Sinaloa a maestros de Culiacán, la respuesta al regreso a clases presenciales es "no", por considerar que no existen las condiciones óptimas para dar este paso en la educación.

Foto: Martín Durán│ El Sol de Sinaloa

Puedes leer: Sepyc detecta deserción escolar en 26 mil niños en Sinaloa

Factores como el robo de cableado en las instituciones educativas durante la pandemia, el desabasto de agua en algunas y las malas condiciones de los baños, no permite que sea factible el regreso escalonado a las aulas.

"Considero que aún no es momento adecuado, ya que en las escuelas no hay las condiciones económicas, ni de infraestructura para llevar a cabo un correcto protocolo. Por lo que no es necesario apresurar las cosas solo por otros fines sin pensar correctamente que es lo mejor para los alumnos y sus familia", señaló, una docente que prefirió el anonimato.

En concordancia, los profesores demandan primero la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 al personal de las escuelas, como un mecanismo de protección laboral.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Además de que, de las encuestas que han realizado a los padres de familia, la mayoría está firme en no permitir que sus hijos tomen sus clases en la escuela.

En ese sentido, más allá de favorecer en el proceso de enseñanza, se va a complicar la educación por tener los maestros una mayor carga de trabajo con clases en una modalidad mixta (presencial y en línea).













Lee más aquí ⬇

Local Preparan medidas de sanidad para el regreso a clases presenciales

Local Propone Save The Children regreso a aulas con esquema de protección