Clases en línea, la desmotivación de estudiantes

Culiacán, Sin.- La pandemia, los cambios en las clases en línea y el elevado riesgo de contagio de su madre que es médica, orilló a Sofía a desertar de sus estudios cuando cursaba el quinto semestre de su carrera en Artes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por todo el estrés emocional que se acumuló en su vida.

En respeto a la decisión de la joven, su nombre permanecerá en anonimato y nos vamos a referir a ella como Sofía, una estudiante que al igual que miles de alumnos, tuvo que ponerle pausa a sus estudios para enfocarse en su salud mental y en su nuevo trabajo.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública y Cultura, alrededor de 26 mil estudiantes de educación básica abandonaron las clases virtuales en el estado, una cifra conservadora que no muestra el dato oscuro de universidades y bachilleratos.

Al busca impulsar los Centros Comunitarios de Aprendizaje, Juan Alfonso Mejía, titular de Sepyc, señaló que la deserción en Sinaloa apenas abarca un universo del 7% de la plantilla escolar.

El Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en su más reciente informe 2021, señaló que la pandemia ha obligado a 5.2 millones de estudiantes abandonar sus clases.

“Por motivos asociados al Covid-19 o por falta de dinero o recursos no se inscribieron 5,2 millones de personas (9,6% del total de 3 a 29 años) al ciclo escolar 2020-2021”, afirma la institución en su informe.

SOFÍA, ANSIEDAD Y FRUSTRACIÓN

La desestabilidad emocional inició para Sofía cuando los espacios de su casa no le permitían enfocarse en sus clases de práctica, al no conciliar la concentración y privacidad que requería para la actividad.

En su día a día, la frustración fue creciendo más cuando se empezó a percatar que en lugar de seguir las instrucciones de sus maestros, sus pensamientos divagaban en la clase que un familiar tenía al otro lado de la pared.

“Para mi particularmente no funcionaba esa manera de trabajar, ese ritmo de trabajo no era funcional para mí y yo no me pude adaptar a esa línea que mis compañeras sí pudieron”, explicó.

Cada semana su ánimo por ingresar a las clases era menor, por ver cómo en el nuevo modelo educativo se quedaba rezagada y aunque es consciente de que sus maestros se esforzaron por seguir lo más normal posible, la naturaleza de las artes no lo permitía.

A la par, mientras se debatía entre seguir esforzándose en la escuela, las condiciones económicas en su núcleo familiar fue decayendo, primero con el despido de su hermana en su trabajo y después la de su pareja. Provocando que fuera complicado cubrir la cuota semestral de la universidad.

Y cómo si fuera poco para la salud física y mental de Sofía, su madre que apoya en un hospital con la toma de muestras de pacientes covid-19, le llamó para avisarle que se había contagiado, incrementando la carga de responsabilidad para cuidarla por 14 días.

En ese sentido para mí era muy estresante, muy complicado y no me podía mantener centrada en una cosa.

Sofía

Una vez que se madre salió de su convalecencia, Sofía tomó la decisión de poner una pausa a sus estudios para aportar en la economía de su familia y lo más importante, para sanar sus problemas emocionales.

Ahora que se dedica de lleno a su trabajo, la joven está segura que una vez que la pandemia lo permita, retomará sus clases en artes para cumplir los sueños de su vida.

“Por lo pronto quiero que esto se regule como todos, pero si tengo pensado retomar la parte práctica, cursos y talleres, porque si creo que es importante recuperar lo perdido, porque es un proceso que queda inconcluso”, finalizó.









