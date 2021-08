Iniciarán con clases híbridas o virtuales 749 escuelas del sur de Sinaloa

Mazatlán, Sin.- El próximo lunes 30 de agosto iniciarán definitivamente las clases ya sean híbridas o virtuales en alrededor de 749 planteles escolares de educación básica de la región, incluyendo 432 de Mazatlán, 120 de San Ignacio y 121 de Concordia, de las cuales más de 100 han solicitado apoyo para su habilitación y limpieza, informó la jefa en Servicios Regionales de la SEPyC, Kenia Camarena Aguilar.

Comentó que hasta el fin de semana se sabrá cuántas instituciones educativas de la zona sur y del estado empezarán con clases presenciales con el 50% de su capacidad, ya que todavía se realizan reuniones continuas entre autoridades de educación, salud y líderes sindicales.

Muchas escuelas quedaron en el abandono durante la pandemia. Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

“Estamos trabajando y apoyando con la limpieza de los planteles; en las tareas también participan elementos de la Sedena, pero no tenemos una cifra exacta porque está variando, tenemos registrados alrededor de 100 planteles, pero se van sumando más y más, por eso no tenemos la cifra exacta”, expresó.

Refirió que también se están entregando kids de limpieza, incluyendo los Centros Comunitarios de Aprendizaje, que suman alrededor de 100, de los cuales 60 se entregaron en el municipio de Mazatlán.

Camarena Aguilar indicó que se trabaja en tareas de limpieza en aquellos planteles que ya solicitaron y fueron aceptadas para abrir con clases presenciales hasta en un 50% de su capacidad.

“Estamos recorriendo las escuelas, obviamente las que han solicitado y han aceptado que tengan un presencial del 50%, pero como lo ha declarado una y otra vez el secretario de Educación, estamos esperando de nuevo los acuerdos, no tenemos nada concreto aún de cuántos planteles abrirán con clases presenciales”, apuntó.

Personal de las instituciones educativas lleva a cabo labores de limpieza. Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

Lo que sí precisó la jefa en Servicios Regionales de la SEPyC es que todas las instituciones de educación básica de Mazatlán, Concordia y San Ignacio iniciarán el ciclo escolar el próximo 30 de agosto, ya sea de manera híbrida o virtual.

Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

“El inicio es el 30 de agosto, la educación no para, definitivamente iniciamos con las clases, ya sean híbridas o virtuales, comenzamos con las clases, la educación no va a parar, la pandemia no nos ha detenido; de una u otra manera, con estrategias que se vayan produciendo e implementando ante las necesidades que se van presentando, las clases inician el 30 de agosto”, añadió.

PLANTELES DE NIVEL BÁSICO

Mazatlán: 432 escuelas

Concordia: 121 escuelas

San Ignacio: 120 escuelas

¿QUÉ SON LAS CLASES HÍBRIDAS?

Es una modalidad educativa que mezcla la educación a distancia con la tradicional (presencial), utilizando aspectos positivos de cada una de ellas y maximizando la eficiencia general del aprendizaje.









