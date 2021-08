Sucias y sin apoyo, escuelas de Mazatlán previo al regreso a clases

Mazatlán, Sin.- A cinco días de iniciar el ciclo escolar 2021-2022 y de reanudarse las clases presenciales, aumentan las peticiones de apoyo de limpieza en los planteles educativos en el puerto.

Tonatiu Guerra Martínez, director de Bienestar Social, señala que ya van 35 peticiones y cada día más padres de familia y directivos se acercan a la dirección para pedir el apoyo.

Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

"Ahorita tenemos 35 escuelas en petición y llevamos ya limpiadas como unas cinco con el escombro afuera, con el escombro adentro, que es otra etapa, llevamos como unas ocho", señaló.

La dependencia, al no ser esta una de sus funciones, no cuenta ni con los recursos ni con el personal destinado para estas labores, sin embargo, trata de limpiar de una a dos escuelas por día.

"Estamos limpiando de una a dos escuelas diarias, no van a estar todas listas para el regreso a clases, no podemos hacer cinco porque hay unas muy grandes; en Urías nos tardamos dos días y no la terminamos", agregó.

De los 380 planteles en el municipio, la gran mayoría fueron descuidados y quedaron en el abandono por parte de su personal administrativo desde el confinamiento social, situación que no debió ser así, consideró el funcionario.

Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

"Recordemos que las escuelas, y es la molestia que traen los padres de familia, tienen personal administrativo y hagamos a un lado a los maestros, tiene veladores, conserjes, intendentes afanadoras, esa gente no se presentó a laborar cuando debieron de hacerlo, según yo, y de manera personal, debieron seguir sus actividades normales", consideró.

Los trabajos como desmontar la maleza y recoger la basura, se seguirán realizado durante todo septiembre. De los planteles de la zona urbana se encargará Bienestar Social, de los de la zona rural, la dirección de Evaluación y Enlace Rural.

De acuerdo a información oficial, en lo que va de la pandemia del coronavirus, a nivel estatal, la SEPyC ha recibido el reporte de robo y daño a instalaciones de 204 escuelas, por cuyos siniestros se estiman pérdidas por el orden de los 26 millones 388 mil 671 pesos.









