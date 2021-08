Médico especialista, en contra del regreso a clases

Escuinapa, Sin.- El Covid-19 no es un juego, así lo externó Ramón Avilés Félix, médico especializado en neumología quien no está en acuerdo con el regreso a clases presenciales que se tiene estipulado en el estado de Sinaloa.

El neumólogo quien durante toda la pandemia ha estado atendiendo casos de pacientes con Covid-19, dijo que su recomendación es no enviar a los estudiantes a las escuelas aún.

"Yo como recomendación diría que esperáramos, de alguna u otra manera esperar un poco más de tiempo a ver qué sigue con esta enfermedad porque no hay ninguna garantía que te diga que no te vas a enfermar, yo creo que si vamos a tomar medidas hay que tomarlas en serio, esto no es un juego".

Comentó que implementar el regreso a clases presenciales aumenta más el riesgo de contagios, ya que resultaría difícil que los niños lleven a cabo las medidas preventivas necesarias.

"Ahora si viene la edad preescolar o primaria, los papás tienen que llevar a los niños a la escuela o los niños muy difícil se van a cuidar, para mi punto de vista no creo que no es buen momento".

Expuso que sí el Gobierno del Estado deja a consideración de los padres de familia el enviar o no a sus hijos a clases, "es muy fácil decir regresen todos a clases, o regrese cada quién de acuerdo con su criterio, mi criterio es cuál es la prisa, yo prefiero que mi hijo pierda un año de clases a perderlo a él".

Para finalizar, externó que lo debido o lo correcto es que se siga con el programa de clases en línea que eso brinda un poco de mayor seguridad a los niños y jóvenes.









