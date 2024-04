Mazatlán en espera de la hora cero, ¿Monigotes o alebrijes?

De ninguna manera podríamos decir que en Mazatlán hay “una calma chicha”, en espera del fenómeno astrofísico: el eclipse total de sol programado para el lunes próximo 8 de abril. El puerto está en proceso de ebullición, a estas alturas, ni asomo está el ambiente con relación a como lo encontramos hace un par de días, muestra de ello es el centro de esta ciudad por la cantidad de gente y automóviles que congestionan tanto banquetas como vías de circulación.

De acuerdo a nuestra bitácora, nuevamente fue necesario que nuestras piernas fueran el único medio de transporte, tanto así que hasta el momento, no ha sido necesario ni taxi convencional, Uber o pulmonía, ni lo será porque las conferencias vespertinas-nocturnas serán en el teatro Ángela Peralta, ubicado a dos cuadras del hotel convertido en nuestro cuartel de redacción.

Todo inició a las 6:30 horas, tres calles arriba hacia el malecón y de ahí al monumento al pescador para ver algunos de los monigotes o alebrijes, luego a la caguamanta, caminar hasta donde se ubicaba la preparatoria Rosales hoy Centro de Artes de la UAS, de ahí nuevamente a nuestro cuartel, para redactar lo que ustedes tienen frente a sus ojos.

Para empezar, no es tema menor, abordar el asunto de lo que para unos son monigotes, para otros alebrijes y para unos más, simples muñecos, que ubicados por el malecón desde el monumento al pescador hasta el Valentinos, son parte de las acciones de las autoridades en su conjunto, de abordar el tema del ya próximo fenómeno estelar. Ustedes apreciarán las fotos adjuntas, mientras aquí les explicamos. Se trata de obra de arte proyectada e inspiradas por el eclipse.

Fue una idea del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán instalar sobre la zona turística del puerto cinco monigotes con temáticas relacionadas con el eclipse solar total. La intención es ofrecer a locales y turistas una ornamentación urbana acorde a la trascendencia del fenómeno astronómico.

Creatividad sin límite para darle vida a los monigotes

Más interesante aún es el hecho de que la inversión fue mínima, gracias a la creatividad de mentes y manos muy habilidosas. Las coloridas esculturas urbanas fueron restauradas y modificadas por el artista Henry Wilson y su equipo, pues ya había sido utilizadas durante el Carnaval Internacional de Mazatlán 2024 “Eclipse Barroco”.

Su creador en su momento informó que se utilizó soldadura, papel maché, y pegamento para darle más fortaleza, se usó pinturas en acrílico y barniz para terminar. También se hicieron aditamentos afuera de los monigotes que forman parte de ellos, como una jaula, en el de ‘Valentinos’ con el sol, que son aditamentos que adornan al monigote

Fue una semana de intenso trabajo para los artistas responsables de restaurar las esculturas urbanas originalmente creadas por el equipo Ninots, integrado por José Ángel Trujillo y Juan José Boronat; Jorge González y Henry Wilson. Como apuntamos, estos monigotes fueron restaurados y están a la vista de propios y extraños para que puedan apreciarlos y llevarse un gran recuerdo de la ciudad en el marco del esperado fenómeno natural que no se presentará en los próximos 50 años.

Los monigotes están colocados sobre la Avenida del Mar, a la altura del Valentinos, Insurgentes, Avenida de los Deportes, Lola Beltrán, y a un costado del Monumento al Pescador. Las autoridades invitan a la ciudadanía a tomarse la foto y a cuidar las esculturas gigantes que adorna el malecón con motivo del eclipse de sol y que serán retiradas el 10 de abril.

El famoso Cerro del Crestón con el Faro natural más alto del mundo

Un tema más para esta entrega: se trata de nuestra visita el día de ayer a la zona de los embarcaderos, lugar donde se ofrecen paseos en los famosos catamaranes que llevan a los turistas, entre otros lugares, a la llamada isla de La Piedra. El embarcadero está al pie del famoso cerro del Crestón, en cuya cima se encuentra el faro natural más alto del mundo que forma parte de la Asociación Nacional de Parques y Recreación de México.

Mide 150 metros de altura, su camino, muy inclinado, es de 745 metros de terracería y cuenta con 336 escalones, los usuarios tienen, pues, la facilidad de elegir por donde subir. En su zona baja se encuentra un espacio llamado la Escollera, para quienes por alguna razón no quieran o no puedan subir a la cima. El reportero, pasito a pasito, decidió el camino de terracería, con la advertencia previa del personal, que es para todo visitante, de los riesgos que implica. Fue simplemente espectacular la vista y que conste, durante nuestra pasada estancia en Mazatlán, ni por asomo nos dimos por enterado de ello, ¡en plena juventud! En general, nos dijo un guía, los que viven aquí ya no les llama la atención. Bien, pues es nuestra disculpa.

Pero ¿a qué viene todo esto, si nuestro tema es el eclipse?

Los administradores de este complejo, desde que se enteraron de la fecha del eclipse, pusieron manos a la obra para ofrecer a la ciudadanía de manera totalmente gratuita, porque generalmente se paga una cuota para acceder al faro, la oportunidad de observar el eclipse tanto desde el faro como de la escollera. El evento se denomina La Umbra del Crestón.

¿El Cupo? Limitadísimo, solo 670 en la cima y 1900 en la zona baja. ¿Cómo obtener un lugar? A estas alturas ya no es posible. Nos informaron que a un par de días de abrir la convocatoria se agotaron los lugares.

Desde luego habrá reglas que acatar: nada de drones, mascotas, bebidas alcohólicas, alimentos con envolturas de plástico, patinetas, no fumar, nada de bocinas ni alimentar a los animales del mar. Los afortunados que ya tienen lugar seguro tendrán que llevar bancos o sillas plegables, así como sombrillas porque en la cima, cero zona de sombras. Previamente, se entregaron pulseras, así es que no vale la pena hacer el viaje si no la tienen. El ingreso será desde las 8 de la mañana. El evento es organizado por: #ParqueNatural #FaroMazatlan #PNFM #Visitafaro #Medioambiente #Miradordecristal, Ecología y Medio Ambiente Mazatlán y la Junta de Asistencia Privada de Sinaloa. Souvenir sobre el evento han estado a la venta desde semanas atrás. Tenemos en nuestras manos camiseta, termo, botones y calcomanías como recuerdo y desde luego, una cachucha.

Luego le platicaremos un poco sobre las conferencias y detalles previos al gran día.