Padres de familia y maestros siguen sin llegar a acuerdos con Sepyc por regreso a clases

Culiacán, Sin.- Padres de familia, secretarios de las secciones 27 y 53 siguen jugando vencidas con el gobierno estatal en cuanto a si el próximo lunes regresan a clases presenciales los niños, los primeros aseguran que no hay condiciones y lo segundos aseguran que Sinaloa ya cuenta con un marco legal adecuado para iniciar el proceso de conquista hacia las aulas el próximo ciclo escolar 2021-2022, mismo que establece que será gradual, focalizado.

Dicho marco legal fue publicado este lunes en el periódico oficial “El estado de Sinaloa”, donde se advierte que la decisión de los padres será voluntaria y la decisión forma parte de la autonomía escolar.

“No necesitamos permiso para hacer lo que queramos con nuestros hijos porque primero está su bienestar que un “permisito” del gobernador, mis hijos no van y punto”, señaló la señora Irasema Vargas Larrañaga.

Asegura que ella fue presidenta de la asociación de padres de familia de la escuela de sus hijos –Niños Héroes–, pero que era muy difícil tratar con ellos, “por eso renuncié, poco después de que iniciara la pandemia. Ahora he llamado a un buen grupo de familia y parece que esto sí nos ha unido: nuestros hijos no acudirán a la escuela, los maestros van a dar la clase por línea”.

La madre de familia asegura que ya conoce el documento que el gobierno publicó y que en algunos de los puntos no está de acuerdo porque no hay recursos para echarlo a andar.

“Lo que me parece acertado es eso que llaman esquema híbrido donde entiendo que mis hijos unos días acudirán a la escuela y otros en línea, eso me parece bien, lo que no me cuadra es que si no les toca el mismo día, me voy a tener que partir en dos, para llevarlos a la escuela, por estar pendiente que el que se queda en casa, se enlace a tiempo, pero, si es por su bien, bien vale la pena un poco de sacrificio”, indicó.

Por su parte el secretario general del Sindicato Nacional de trabajadores de la educación, Sección 27, Edén Inzunza Bernal advirtió que los lineamientos publicados en el Diario Oficial, no están enfocados en la realidad porque de las tres mil cien escuelas donde laboran maestros de esta sección, más de la mitad no están en condiciones de albergar a los niños porque están descuidadas, abandonadas y de pilón fueron saqueadas.

Sin embargo, reiteró que los maestros no se oponen al regreso a clases, pero como lo establece el artículo sexto de la Ley de Educación, donde se habla de que cuando no se tengan las condiciones materiales en la escuela no se podrán llevar las clases presenciales, y eso es lo que pasa en la mayoría de nuestras escuelas, dijo.

Advirtió que los maestros no están preparados para hacerle frente a la pandemia porque no es nada más vigilar que el niño use gel o el cubrebocas, sino que esto va más allá. Para evitar un brote de contagio en un salón de clases, además de la situación en la que lleguen los niños después de más de un año de encierro..

“Nosotros no estamos preparados porque no somos doctores, especialistas para atender a nuestros niños que puedan cursar problemas sicológicos, ansiedad, estrés, y es que no es que estemos pesimistas, pero pudieran darse muchas cosas”, aclaró.

Sin embargo dijo que cada escuela, cada maestro, cada director tomará la decisión con base a su contexto o situación en la que se encuentre.

Por su parte el secretario general del SNTE 53, Fernando Sandoval Ángulo aseguró que casi el cien por ciento de las escuelas que representa esta sección no están en condiciones para un regreso a clases presencial.

"Es la voz, es el sentir, es el mirar de los maestros, de los padres de familia, no la de Fernando Sandoval", aclaró.

Reiteró que si bien es cierto que han sostenido reuniones con las autoridades educativas, siguen en la posición de que no hay condiciones del regreso presencial a las escuelas y seguir con las clases virtuales.









