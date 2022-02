Inicia el 2022 con una baja en la búsqueda de atención contra adicciones

Mazatlán. Sin-. La búsqueda de atención contra las adicciones en el Centro de Integración Juvenil "Doctor Jesús Kumate Rodríguez" inició este 2022 un poco más baja a comparación de otros años, señaló la psicóloga Rosa Elena Sánchez Moraila, directora del CIJ.

Dijo que en el mes de enero hubo un promedio de 30 pacientes de nuevo ingreso, la mitad de ellos reclusos del Centro Penitenciario del puerto, a través de la clínica para dejar de fumar. Local Urge revisar presupuesto para tratar aumento en consumo de drogas en Sinaloa

No obstante, enfatizó que el hecho de que no haya búsqueda de atención no significa que hayan disminuido los niveles de consumo de sustancias, ya sea legales o ilegales, sino que simplemente los usuarios no están buscando la atención, atribuyendo esta baja a las condiciones por la pandemia del Covid-19.

Durante el 2021 se atendieron alrededor de 250 pacientes, cuando en otros años las cifras eran de hasta 350 anuales.

Mencionó que el 70% de quienes buscan la atención son hombres y refirió que al año alrededor de un 30% reingresan por alguna recaída o por qué interrumpieron su tratamiento.

Indicó que entre los factores de riesgo (individuales, familiares y sociales) por los que las personas comentan haber iniciado en el consumo de drogas, coinciden los conflictos en la familia, los conflictos emocionales, la diversión y la curiosidad o una combinación de estos.

Los impactos por consumo de sustancias van desde lo mental hasta lo físico, en algunos casos los daños ya no pueden ser reversibles.

"Muchos de los jóvenes que atendemos traen una dualidad en patología o comorbilidad, ansiedad, depresión, algunas personas traen cuadros psicóticos o rasgos esquizoides u otros trastornos mentales como alucinaciones auditivas y visuales", indicó.

El tratamiento que el Centro de Integración Juvenil ofrece es médico y psicológico, no solo para el paciente, también para sus familiares; se trabaja además en materia de prevención y atención a la ludopatía, que es la adicción al juego y las apuestas.

"Nuestra modalidad en atención al tratamiento es que se cuente con la voluntad del paciente, a veces las familias traen al paciente no 100% convencido y el paciente no reconoce que es adicto", agregó.

Por las condiciones sanitarias que prevalecen en el estado, se está trabajando bajo un sistema híbrido; se puede proporcionar la atención de manera presencial o virtual.

Precisó que son una institución gratuita con una cuota simbólica de recuperación, la primera entrevista tiene un costo de 70 pesos y las sesiones van desde los 40 pesos, pero se realiza un estudio socioeconómico, y según las condiciones del paciente, puede quedar exento de pago.

Para más información comunicarse al número 6699844265 o al correo electrónico cijmazatlan@cij.gob.mx









Leer más: