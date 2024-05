Conceden amparo a Robespierre y Madueña contra revisiones de la ASE

Culiacán, Sin. -La Universidad Autónoma de Sinaloa ha obtenido dos amparos contra las revisiones de la Auditoría Superior del Estado (ASE) de los recursos del 2022 ejercidos por la universidad.

Según lo expuesto por los universitarios, esto deja sin efecto las vinculaciones a proceso contra Robespierre Lizárraga Otero, encargado del despacho de Rectoría, y el rector separado del cargo, Jesús Madueña Molina, al declarar inconstitucional el proceder del órgano auditor.

Fueron presentadas dos querellas que originaron dichas causas penales en las cuales se acusó de abuso de poder a los universitarios, señalándolos por no permitir auditar los recursos de la casa de estudios.

"El Juez Primero de Distrito considera que los recursos propios de la Universidad Autónoma de Sinaloa no forman parte de la cuenta pública, por lo tanto, no pueden ser objeto de fiscalización y revisión por parte de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, precisamente porque no son recursos públicos. Esto se refiere también a la auditoría 012 del 2022, que menciona como los hechos materia de la imputación y de la vinculación", comentó Milton Ayala Vega, abogado de Madueña.

Por otro lado, el abogado de Robespierre Lizárraga, Juan Carlos Ontiveros Salas, refirió que el encargado del despacho de Rectoría también obtuvo una sentencia definitiva en un amparo con el folio 1255/2023, promovido contra el auto de vinculación a proceso ejecutado a Lizárraga Otero el 21 de septiembre del año pasado.

Este último gira en torno a las mismas circunstancias y declara la falta de facultad de la ASE para ejecutar auditorías de recursos propios. Según los abogados de los universitarios, esto significa que las vinculaciones a proceso de Robespierre y Madueña deben ser desechadas, ya que no incurrieron en ningún delito al no permitir a la ASE fiscalizar los recursos.

Ayala Vega indicó que con estas sentencias se espera que el Poder Judicial acate lo ordenado y dicte auto de no vinculación a proceso en las denuncias contra los indiciados, sin embargo, comentó que los amparos son impugnables, por lo que pronostica que se interpondrá un recurso de revisión.

Recordó que para el próximo 13 de mayo tienen programada otra audiencia para revisiones de medidas cautelares, en la cual presumen se pedirá retirar del cargo a Robespierre.