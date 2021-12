Alertan por violencia familiar en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Al considerar que es en diciembre cuando se incrementan las denuncias de violencia familiar, el Instituto Municipal de las Mujeres pidió a este sector a no caer en situaciones de conflicto con la pareja.

La directora de Immujer, María del Carmen Ramírez Morales, indicó que es en estas fechas en las que se redoblan esfuerzos en las colonias con el perifoneo, que es una estrategia aplicada en las zonas consideradas como focos rojos, donde más incidencia se han dado de visitas al instituto y en aquellas colonias que han hecho continuas llamadas al 911.

Entre las colonias que consideró “focos rojos” están Pradera Dorada, Francisco Villa, un área de la colonia Sánchez Celis, Valles del Sol, entre otras más, donde estarán monitoreando y haciendo perifoneo para poner carteles donde vengan los teléfonos como el 911 y donde también invitar a que acudan al Immujer.

“En época navideña es cuando debe prevalecer la armonía, la paz y el amor, sin embargo, en algunos hogares no prevalece eso, por situaciones muy generales, en ocasiones el alcohol, en otras es la falta de un ingreso seguro, la economía, la presión económica, o que el aguinaldo se fue en pagar todas las deudas y no hubo para la comida o cena de Navidad, o no hubo para los juguetes y a veces caen en conflictos de pareja”, explicó la funcionaria municipal.

Ramírez Morales invitó a todas las mujeres que en estas fechas sea de armonía, de paz y si hay alguna situación de alto grado, que traten de salirse del hogar para que no se provoque alguna situación más fuerte o más grave.

Agregó que Immujer trabajará para apoyar a aquellas mujeres para el acompañamiento de alguna denuncia que quieran interponer y que no se queden calladas.

Llamó también a todas las personas a que si escuchan alguna situación de violencia con sus vecinos, ellos mismos pueden comunicarse al 911, sobre todo cuando vean que hay una persona que está siendo violentada.

El delito de violencia familiar en el estado de Sinaloa se ha incrementado hasta en un 138% en los últimos seis años, al pasar de mil 289 casos a 3 mil 71 reportes, de acuerdo al sistema de medición Semáforo Delictivo, correspondientes al primer semestre del periodo 2016-2021.

Los municipios con más casos y crecimiento son Ahome, Culiacán y Guasave, que acumularon 988, 1,124 y 349 reportes en los primeros seis meses del 2021, lo cual representa un crecimiento del 128%, 59.4% y 25%, con respecto al año 2018.

Mazatlán registra un promedio de 221 casos por semestre, de enero a junio, que representan 36.8 mensuales y 1.2 reportes diarios.













