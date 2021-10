En el CIJ de Mazatlán combaten adicción al juego

Mazatlán, Sin.- La ludopatía es un trastorno en el que una persona se ve obligada, por una urgencia psicológica incontrolable, a jugar y apostar de forma persistente y progresiva, en pocas palabras, es la adicción al juego.

La directora del Centro de Integración Juvenil "Dr. Jesús Kumate Rojas", Rosa Elena Sánchez Moraila, señaló que en Mazatlán se han atendido casos por ludopatía, donde las personas tienen ya ciertas conductas o comportamientos que además de afectarlas a sí mismas, afectan también su entorno.

Local A pesar del semáforo verde, se debe continuar con las medidas sanitarias: CIJ

En la mayoría de los casos, informó, las personas buscan ayuda porque hay una afectación financiera o de ausentismo dentro del vínculo familiar, sin embargo, no reconocen que hay una adicción.

"La familia muchas veces se acerca a pedir ayuda y ellos (ludópatas) dicen que no tienen el problema, pero que sí hay problemas en el sistema familiar, por cuestiones económicas", informó.

Los ludópatas presentan cuadros de ansiedad y angustia cuando hay cierta pérdida económica y hay deudas que cubrir, además de las situaciones de estrés y violencia que se generan en la familia.

Sin mencionar la cifra de cuántos pacientes se han atendido, precisamente porque no hay un reconocimiento de la adicción, lo que sí aseguró es que la mayoría adultos jóvenes hombres.

"No son muchos los que hemos atendido, la persona viene diciendo que no tiene el problema excepto la situación difícil que vive en la familia, no reconocen su adicción y algunos de ellos, cuando están aquí y se dan cuenta, no aceptan un tratamiento", aseguró.

Los Centros de Integración Juvenil tienen una coordinación con algunas cadenas de casinos a nivel nacional, para brindar capacitación al personal en materia de prevención de adicciones y que de alguna amanera también puedan contribuir con las personas que ya están dentro del problema.

Local La ciudad de los locos; urge en Mazatlán un hospital psiquiátrico

La dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación refiere a la ludopatía como una conducta descontrolada relacionada con los juegos al azar y las apuestas como máquinas tragamonedas, bingos, casinos, loterías, cupones, cartas, ruletas, dados, dominó, peleas de animales (gallos, perros), carreras de caballos y las apuestas por internet.

En el caso de niños y adolescentes, también destaca el juego en las maquinitas de apuesta que se encuentran fácilmente a su alcance, pues se ubican en tiendas o centros comerciales, lo que pueden propiciar el inicio del trastorno en los jóvenes.

"Hemos tenido demanda de algunos papás, sobre todo por el tiempo que están los hijos en aparatos electrónicos o juegos en línea, no nada más de menores de edad, también de jóvenes que se duermen por la madrugada y desde luego impacta y altera el ciclo del sueño, los hábitos y las responsabilidades", añadió.

Aquí lo importante, enfatizó, como en cualquier adicción, es que la persona acepte lo que está viviendo y que tenga la disposición en recibir el tratamiento que es muy similar al tratamiento por adicción a sustancias. Este consiste en una valoración individual y familiar, desde lo psicológico hasta la parte médica, después viene la rehabilitación.

El CIJ tiene a disposición un micrositio en su página web donde cualquier persona puede ingresar y hacer un autodiagnóstico en drogas legales, ilegales; de cuadros de ansiedad o crisis familiar: www.cij.gob.mx/autodiagnostico/

















Lee más aquí:

Local Mochitense gana reto nacional para dejar de fumar

Local Adicciones no paran en la pandemia