Se alista Senado para discutir uso de la mariguana

Mazatlán, Sin.- El Senado de la República tiene para antes del 15 de diciembre para regular el uso de cannabis como ya lo está mandando la Suprema Corte, informó la senadora Imelda Castro Castro.

Opinó que traerá más beneficios la regulación del uso de cannabis en distintos aspectos que el daño que pueda generar.

"El daño ya lo causó con la forma clandestina e ilícita en que se ha usado y creo que vienen tiempos mejores para los campesinos en zonas productoras de cannabis. Sinaloa es un punto importante y ya lo hemos dicho", manifestó la senadora.

"Ya no tenemos tiempo más, ya la Corte nos delimitó, incluso la Corte entró a regular aspectos que nosotros debimos haber legislado, yo siempre he sido de esa postura que debemos de cumplir el Senado de la República con los mandatos de la Corte y estamos bajo un compromiso de que en este periodo legislativo ya no tenemos más plazo, antes del 15 de diciembre debemos de regular el uso de cannabis", explicó la senadora Castro Castro.

Castro Castro dijo que en la ley hay disposiciones muy precisas en el sentido de que el consumidor es reconocido legalmente y cuando demuestra que la consume, podrá sembrar en su patio un número determinado de plantas, unas 7 como máximo.

Aclaró que deben quedar ya establecido para antes del 15 de diciembre, porque es cuando termina el periodo ordinario en el Congreso de la Unión e iniciaría el nuevo hasta el primero de febrero, pero como la Corte ya les ha convocado, se requiere analizar el tema, de tal manera que ya entró en la agenda legislativa de este período.

Agregó que solamente se discutirá su uso medicinal y de uso para los consumidores.









