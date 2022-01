Imelda Castro pide consultar precios en Profeco

Culiacán, Sin.- Ante la escalada de precios, la senadora Imelda Castro se mostró optimista, al señalar que será un buen año no sólo para Sinaloa, sino para el país ya que la inflación bajará, las amas de casa ya no “se tronarán los dedos” para surtir la canasta básica, pero recomendó que por lo pronto, antes de ir al mercado, se consulte a la Profeco para ver qué productos no están tan caros.

En entrevista con El Sol de Sinaloa, la senadora de Morena habló del quehacer de la Cámara Alta y advirtió que los consejeros del Instituto Nacional Electoral lo que deben de hacer es bajar los gastos onerosos con los que se conducen.

Senadora Imelda Castr.o Foto: Cortesía | Paúl Mercado

Precisó que para el periodo ordinario que inicia en mayo, en el Senado hay temas muy interesantes, entre ellos, la Reforma Constitucional en materia eléctrica, la Reforma Política Electoral, la Reforma de Guardia Nacional, son temas, dijo, que ya sabemos que vienen, pero que sin duda se ampliará la agenda en los próximos días.

ENTREVISTA

-(P) ¿Están en capilla los consejeros del INE?

-(R) Pues sí, pero, es en general el sistema político electoral, desde los partidos políticos, ya tenemos ciertos avances que es la democracia participativa con las consultas de revocación de mandato, creo que sí vale la pena una reforma más allá de recortar los recursos a los partidos, al INE. Se necesita ir a fondo en tema de democracia participativa.

Ante el golpeteo que han sufrido los consejeros del INE, la senadora dijo que lo principal en este tema tiene que ver con recursos, de cómo ellos manejan miles de millones de pesos y ese gasto está orientado a sueldos, salarios, bonos, viáticos, renta de vehículos, gastos médicos mayores, gastos operativos de cantidades muy altas que ya no se dan en ningún nivel.

Explicó que incluso el Poder Judicial ya está modificando, mientras el INE se ha rezagado en este claro de la austeridad, se resisten a entrar a esto, cuando estamos en una crisis sanitaria donde han sido muy afectados los trabajadores, personal médico, entonces, necesitamos que las prioridades sean la salud, la educación y la economía y no los gastos onerosos en ningún nivel de gobierno, ni órganos autónomos.

“Estamos en esa batalla ahorita, pero esperamos que con la revocación de mandato, ya se ejerza la orientación del dinero que ahora se gastan en cosas que no se despilfarran en otros lados”, dijo.

PANORAMA

-(P)¿Cómo ve el panorama sinaloense y el nacional?

-(R) Estamos iniciando un año y es un año que esperamos sea de recuperación económica y en tema de la salud y que de acuerdo a los científicos que son los que nosotros siempre nos hemos de basar, podemos ver que la pandemia se está combatiendo con que la mayoría de la población esté vacunada, hay la información de que para julio ya se tendrán todas las vacunas que México necesita, ya están contratadas, compradas, otras pagadas.

Así en la medida que avancemos en la vacunación, añadió, van a mejorar las tendencias también de la economía porque con ésta última cepa, ésta última variante Ómicron estamos viendo que contagia a más personas, pero la afectación es menor y en una semana la gente se reactiva, sigue trabajando en todas las actividades públicas y privadas, eso va ayudar a nivel nacional y por supuesto a nivel estatal.

Dijo que a nivel estatal, el nuevo gobierno está teniendo un saque muy bueno para los sinaloenses, hay un gabinete plural, eficaz, gente que está trabajando con el gobernador, la ampliación del programa de adultos mayores que se dio desde el año pasado, para las personas que tienen 65 años y más, la ampliación del programa de 20 mil a 60 mil personas con los recursos que aporto el congreso del estado y el gobernador también abren una buena expectativa para que más personas en Sinaloa tengan más apoyos del estado y mejore el mercado interno, el mercado regional, la microeconomía de las familias, hay buenas expectativas para los sinaloenses.

BAJARÁ LA INFLACIÓN

-Sin embargo, en estos momentos los sinaloenses como el resto del país, no lo ven así, la canasta básica está por las nubes.

-Hay un problema de inflación que inició en diciembre del año pasado, pero que tiene una explicación en términos mundiales, la pandemia ha provocado que se rompan las cadenas de producción, las cadenas de proveeduría de diferentes productos y eso ha hecho que haya una alza en la materia prima a nivel mundial, por ésta ruptura de cadenas de suministro, por tanto hay una baja disposición de una serie de mercancías.

Dijo que es lógico que todo esto provoque la espiral inflacionaria, sin embargo, aseguró que ya está empezando a bajar los productos, porque por otro lado el gobierno mexicano ha priorizado los productos de salud, de alimentos y los combustibles, sobre todo, para contener esos precios que mínimamente si no bajan que no suban en este periodo de alta inflación.

“Hay un esfuerzo de la política económica y que va a venir a bajar ese 7.4 por ciento que tuvimos de la inflación en diciembre del año pasado, las predicciones es que bajará para los próximos años”, indicó.

-Usted habla de que va a bajar la inflación, pero ¿qué le dice a la ama de casa que va al súper y encuentra un kilo de limones a cien pesos, que le dice a la ama de casa que la canasta básica ya no la puede surtir, o a esa gente que culpa al gobierno de la carestía ya que antes no estaba tan cara la vida?

-Es correcto en el sentido de que cuando Enrique Peña Nieto, en el 2017 hubo una inflación de 6.30 por ciento, ahora efectivamente es de 7.40 por ciento hay un punto más, sin embargo, no había pandemia, es importante que se entienda esa parte, es cierto, el caso del limón, ya lo decía el director de Profeco, pero también es importante decir que el tomate, el chile serrano y otros productos que también son de la canasta básica han bajado, entonces, hay una compensación, algunos productos han subido, otros han bajado y los combustibles, la electricidad, la gasolina, se han mantenido.

SUGERENCIA

Dijo que lo que ella le sugiere a las amas de casa, es tener información, informarse a través de la Profeco de cuáles son los productos que están subiendo y cuáles están bajando para que de alguna manera en estos días consumir los productos que están bajando y pedirles que tengan confianza de que la política económica, el Banco de México está haciendo su trabajo porque el mandato es mantener a raya la inflación.

-¿Considera que en unos días las amas de casa podrán surtir su canasta básica sin tronarse los dedos porque no les alcanza el dinero?

-Sí, espero que así sea por todos los esfuerzos que se están haciendo, pero también entender que estamos en este contexto en donde hay una cadena de suministros que está desarticulada, con problemas, ahí tenemos a Estados Unidos que están viendo los anaqueles vacíos o medianamente llenos de los grandes centros comerciales, es una imagen de la escasez en la gran potencia mundial, entonces, este es un tema que no es privativo de México.

-Por otro lado, ¿cuál es su opinión sobre la inconformidad que hay en el municipio de Culiacán, por la supuesta privatización de la basura?

-No conozco todavía un proyecto que haya del procesamiento de la basura ya sea público o privado en el caso de Culiacán, lo único que sé es que éste servicio, lo digo como usuaria, como una persona que vive en un fraccionamiento popular, veo que es un servicio cada vez más eficiente, la recolección se recoge con más eficiencia, con más prontitud, con más orden en lo que ha sido el gobierno de Estrada Ferreiro.

AGENDA

AGENDA

El Senado procesará la reforma eléctrica, la Política Electoral, la de la Guardia Nacional, entre otras, a partir del mes de mayo próximo.

















