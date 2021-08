La senadora Imelda Castro rinde su Tercer Informe

Culiacán, Sin.- La senadora Imelda Castro Castro, al emitir un mensaje con motivo de su Tercer Informe Legislativo, aseguró que este año ha sido un cierre de legislatura muy productivo, cuyos resultados se orientan a impactar decididamente el bienestar de todas y todos los mexicanos.

“Por convicción democrática y en cumplimiento del mandamiento legal que nos obliga a rendir cuentas de nuestro desempeño, he puesto a consideración de la Mesa Directiva, por escrito, mi Tercer Informe de Labores Legislativas 2020-2021, y he decidió informar a los ciudadanos sinaloenses, a través de las redes sociales, sobre el significado del trabajo realizado en la Cámara de Senadores en el periodo, en razón de que la pandemia por Covid-19 nos impone formas de comunicación virtuales que no pongan en riesgo la salud de las personas”, explico la legisladora. Local Imelda Castro propone reformas para garantizar la salud menstrual universal y gratuita

La vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República dijo que, para edificar el nuevo régimen democrático, se basó en la separación del poder político del poder económico, en la austeridad republicana como principio de la acción pública y una política social orientada a la construcción en México de un estado de bienestar, creando desde la Cámara de Senadores nuevas leyes, reformado la Constitución y diversos ordenamientos secundarios.

“Legislamos para abatir los privilegios que las élites políticas impusieron en el país, convirtiendo al gobierno en fuente de enriquecimiento y de beneficios ilegítimos para funcionarios y gobernantes de todos los niveles”, reiteró.

La senadora por Sinaloa indicó que se arriba a los primeros tres años de un sexenio considerado el de mayor legitimidad en las urnas y que ha significado la concreción de la esperanza de cambio con justicia para millones de mexicanos.

Aseguró que desde el senado se aportó a la cuarta transformación, entre otras, ya no habrá más partidas secretas en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Se pone punto final al ejercicio de este gasto que, por muchos años, fue propio de la corrupción de un sistema político opaco.

Se acabó el fuero al presidente de la República, pues ahora puede ser juzgado, como cualquier ciudadano, por cualquier delito.

Foto: Cortesía | Imelda Castro

Se amplió el catálogo de delitos graves, por lo que ahora ameritan prisión preventiva oficiosa, entre otros, la violencia sexual contra menores, feminicidio, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, robo a casa habitación, de hidrocarburos, desapariciones forzadas y delitos en materia de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Se protegieron los derechos de niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de delitos sexuales, por lo que se establece la imprescriptibilidad en el ejercicio de la acción penal y la imposición de sanciones.

Se aprobó la Ley de la Fiscalía General de la República, para corregir abusos en la procuración de justicia, hacerla eficiente y que atienda los reclamos de la población en la materia.

Con la Ley Olimpia se reconoce la violencia digital y mediática como modalidades de violencia con el fin de garantizar la prevención, atención, sanción y erradicación de dichos tipos de violencia.

Foto: Cortesía | Imelda Castro

Se reformaron las leyes del Infonavit e ISSSTE para que el trabajador derechohabiente cuente con una vivienda digna, que acceda al crédito como mejor le convenga, e incluso al refinanciamiento.

La opacidad, falta de transparencia y rendición de cuentas hizo que se extinguieran más de 100 fideicomisos, integran esos recursos al presupuesto de las dependencias de la Administración Pública Federal, para que ellas lleven a cabo su ejercicio en beneficio de la población.

Aclaró que estas y muchas otras reformas legislativas que se impulsaron desde el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, son parte esencial de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.













Lee más aquí ⬇

Local Cónclave morenista por candidatura a gubernatura