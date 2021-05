Sin protocolos sanitarios, cierra Morena- PAS campaña en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Cómo "sábado de Carnaval", así se vivió el cierre de campaña de Rubén Rocha Moya en Mazatlán acompañado de Luis Guillermo Benítez Torres, candidato por la presidencia de Mazatlán y Héctor Melesio Cuen Ojeda, dirigente estatal del PAS. El alboroto y la algarabía reinaba entre los miles de simpatizantes y militantes presentes al ver y escuchar a sus candidatos y candidatas.

El evento protocolario se llevó a cabo en la avenida De los Deportes, entre Leonismo Internacional y Ejército Mexicano, al pie del campus de la Unidad Regional Sur de la Universidad Autónoma de Sinaloa. No cabía ni un alma más, parecía Olas Altas a punto de presenciar el Combate Naval.

Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

A pesar de la pandemia y el llamado a seguir cuidando las medidas preventivas y lo dijo el mismo Tomas Saucedo, quien recién se integró al proyecto luego de declinar su candidatura con "el verde", hace 30 años que no se dirigía a una concentración tan grande como la ahí reunida.

Este sábado Mazatlán termina el día a tres casos de regresar al color rojo en el semáforo Covid-19 luego de haber mantenido una tendencia a la baja durante varias semanas; sin embargo, el cierre de campaña solo es un reflejo de lo que han sido estos casi 60 días de contienda electoral, donde aparentemente el coronavirus no causó estragos, ya que los mítines presenciales, los toques de puerta, los saludos de mano y hasta los abrazos si estuvieron permitidos.

Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

Personas de la tercera edad, adultos, jóvenes niños, madres con sus bebés en brazos, nadie quería dejar pasar la oportunidad de apoyar una vez más a sus candidatos, aunque eso les valiera más de dos horas estar de pie. Rocha Moya y Cuen Ojeda fueron los más aplaudidos.

Al caer la noche se empezaron a retirar los primeros simpatizantes; confeti y juegos pirotécnicos cerraron broche de oro el magno evento. Luego la avenida se convirtió en una verdadera fiesta, el "químico" sacó los pasos prohibidos y todos ondeando sus banderas, lonas o pancartas bailaron al ritmo de la música.

Esa vida, la que tienen ustedes es la que yo he tenido, me tocó sufrir hambre, no tener que comer. Nosotros tenemos el corazón alineado al de nuestra gente que sufre. Vota el 6 de junio a votar, desde muy temprano, hagamos historia.#RochaGobernador #VotaTodoMorena pic.twitter.com/M9M4zie4f4 — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) May 30, 2021

También estuvieron presentes Juan José Pacho, beisbolista; Imelda Castro, senadora por Sinaloa; Raul Elenes Ángulo, senador; Américo Villarreal Anaya, delegado del comité de Morena en Sinaloa ; Alma Roza Garzón, candidata al Distrito 20; Chayito Osuna, por el Distrito 21; Emilia Guerra, candidata al Distrito 22 y Juan Carlos Patrón, candidato al Distrito 23.

Los candidatos aseguraron el triunfo de la alianza en todas sus candidaturas y refirieron que solo así se podrá acabar con la corrupción en el estado. Si quieren que Mazatlán siga creciendo como destino turístico, resaltó Benítez Torres, por Morena deberán votar.









