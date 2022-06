Gobierno demandará a Azteca Lighting por incumplimiento de contrato

Culiacán, Sin.- El gobernador del estado Rubén Rocha Moya dio a conocer en su Conferencia semanera que su gobierno interpondrá una demanda en contra de la empresa de luminarias Azteca Lighting, pues fue esta quien en administraciones anteriores incumplió su contrato de venta e instalación de iluminación con el Patronato Impulsor del Deporte Sinaloense.

Rocha señaló que fue en marzo del 2021 cuando se dio la compraventa de 234 luminarias, las cuales costaron 3 millones 800 mil pesos y se pagaron a la empresa, estas estaban destinadas al Centro de Alto Rendimiento de Culiacán, específicamente para las cinco torres de alumbrado de la pista de tartán.

Sumado a estas, en el mismo mes se dio otra compra de otras 310 luminarias, con un costo de 4 millones 030 mil, de los cuales se pagaron 3 millones 664 mil pesos, mismas que tampoco se han entregado.

“Un contrato que hicieron en el gobierno anterior o varios con una empresa que se llama Azteca Lighting, fíjense, esta información en marzo del 2021 estábamos entrando en las elecciones, compraventa de 234 luminarias costaron 3 millones 800 mil y se las pagaron, pero no están instaladas, no las han traído menos están instaladas porque el contrato es no solamente proveer las lámparas o las torres, son las canchas de atletismo, la de tartán”, expuso.

El mandatario estatal agregó que, en abril de 2021, hubo también una compra de 5 torres de 36 metros, y se pagó 1 millón 890, al que se sumó también alumbrado en techumbre y torres, de las cuales se pagó 1 millón 277.

Consideran excesivo el pago de 400.8 millones de pesos por 2,139 luminarias LED. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Adelantó que estará a la espera de que, al establecerse la demanda, Azteca Lighting cumpla con su contrato, pues de no ser el caso, el Gobierno del Estado se encargará de poner la iluminación para que se lleven a cabo las competencias de alto rendimiento en esta pista de atletismo.

“Vamos a proceder, pero no voy a dejar sin iluminación esa cancha y una vez que se establezca la demanda esperaremos a ver si cumplen, nos responden y si no vamos a tener que hacerlo nosotros, a poner la iluminación porque es para hacer competencias de alto rendimiento y no se pueden hacer por esta falta. Entonces, a los deportistas les digo que vamos inmediatamente a proceder”, añadió.

Señaló que si el día de mañana, la empresa viene y cumple con lo establecido en el contrato, Gobierno del Estado pagará la parte restante de la deuda, la cual asciende a dos millones, sin embargo, Rocha explicó que esta parte restante del pago no tendría que haber afectado a la instalación de las luminarias, pues en su momento se entregó más del 35% del efectivo, el cual se pide como anticipo para que se comiencen las obras de instalación.

También en Mazatlán

Azteca Lighting es proveedor de las luminarias del ayuntamiento de Mazatlán, y se le cuestiona por una compra de más de 400 millones de pesos por un total de 2 mil luminarias LED.