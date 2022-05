Denuncia Ayuntamiento de Mazatlán sabotaje contra nuevas luminarias

Mazatlán, Sin.- El Ayuntamiento de Mazatlán denunció una serie de sabotajes contra las nuevas luminarias que han colocado en varias partes de la ciudad, donde les bajan las pastillas o los interruptores quedando la zona a oscuras.

El director de Servicios Públicos, José David Ibarra Olmeda, advirtió que han sufrido vandalismo con las nuevas luminarias, donde este sábado registraron tres sabotajes en tres circuitos diferentes.

“El primer sabotaje fue en el circuito que está de Farmacia Guadalajara a Quintas del Mar, fue como a las 10 de la noche, luego despuesito, nos sabotearon el circuito de The Inn at Mazatlán, nos apagaron todas las luminarias y después de eso, nos vandalizaron el de Sábalo Cerritos”, explicó el funcionario municipal.

Recordó que en la semana pasada, estuvo yendo personal municipal a prender las luces que eran saboteadas con maldad, ya que no se roban cableado, solo bajan las pastillas y las foto celdas.

Informó que ya hay una investigación por parte de Seguridad Pública y ya andan buscando a los culpables, porque solo están atacando las nuevas luminarias de toda la costera.

Ibarra Olmeda comentó que en la semana pasada sufrieron el atentado en 5 ocasiones, por lo que ya hay gente de Seguridad Pública cazando a los vándalos.

IRÁN POR TENDIDO AÉREO PARA EVITAR ROBO DE COBRE

El director de Servicios Públicas destacó que optaron por colocar el tendido eléctrico aéreo, ya que les han estado robando mucho cable, sobre todo el subterráneo.

“De hecho, el nuevo cable que usamos ya no les sirve, ya no lo pueden usar para nada, lo que hacen es que nos lo cortan y vamos a pegarlo, ya que cuando lo cortan, se dan cuenta que no les sirve y mejor lo dejan, pero qué pasa, ya nos quitaron circuitos”.

Ibarra Olmeda indicó que ya no se utiliza cobre sino un material diferente que no les sirve a los vándalos, pero aun así siguen cortando las líneas eléctricas.