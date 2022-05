Ayuntamiento de Mazatlán entrega a la ASE información por compra de lámparas

El Ayuntamiento de Mazatlán envió la documentación que le requirió la Auditoria Superior del Estado (ASE) para su investigación sobre el caso de la adjudicación directa de la compra de 2 mil 139 luminarias por 400.8 millones de pesos.

El secretario del ayuntamiento, Edgar González Zatarain, dijo que ya se les entregó todo el expediente, donde viene el catálogo de proveedores, información de la empresa, estados financieros de Tesorería, cosas que tiene que ver con no comprometer las finanzas públicas, además del contrato.

También te puede interesar: ¡Mazatlán está de moda! Se apresuran turistas a reservar para el verano

Agregó que esta información no va a ser la única que pida la ASE, ya que seguirán requiriendo y ajustando los informes.

“Los documentos son muy fríos, tienes que aclarar de manera personal y te digan, oye este procedimiento, explícamelo, me lo explicas en el documento, pero ahora quiero que me lo digas de manera personal y todo eso es parte de una investigación que la ASE en su área, Dirección de Investigación, tiene que integrar un expediente y una vez integrado, se va al análisis de lo jurídico-legal y ahí se va a determinar qué observaciones tiene o no tiene, si cumple o no cumple y si no cumple, cómo le vas a hacer para solventar”, manifestó.

El funcionario municipal indicó que es un proceso que llevará semanas o meses, pero entre más pronto se dé, será mejor, por eso se está integrando toda la información que solicite la ASE, lo que permite que esto salga rápido y tener que esperar hasta dos años para solventar cuando se puede hacer de inmediato.

González Zatarain destacó que la postura de la administración municipal es seguir siendo transparentes, nada de opacidad, ya que lo que diga la ASE, eso van a acatar, ya que la investigación sobre la compra de las 2,139 luminarias está en la cancha de la Auditoria.

Este proceso, indicó el Secretario del Ayuntamiento, ayudará a la Administración a que tenga tranquilidad en el sentido si las cosas están bien, y si están mal, que se hagan como la ASE quiere que se hagan las cosas.

Reconoció que este proceso de investigación sí atrasará el programa de iluminación de acuerdo al contrato y el acta del Comité de Adquisiciones, además de que ya se le dio un aparte de anticipos, no el 100 por ciento, por lo que hasta que no se cumpla con el anticipo (120 millones de pesos), empezarán a instalar las luminarias, y no lo harán hasta que no se cumple con el anticipo.

PARA SABER

Cuatro regidores, tres del PAS y uno del PAN, solicitaron tanto a la ASE como al Congreso del Estado investigara el proceso de adjudicación directa a la empresa Azteca Lighting para la compra de 2,139 lámparas por una cantidad de 400.8 millones de pesos.