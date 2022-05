No salen las cuentas por alterar informe para comprobar compra de luminarias

Mazatlán, Sin.- Integrantes del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Mazatlán podrían haber alterado y hasta falseado el dictamen técnico que sirvió de base para la autorización de la compra de 2,139 luminarias por 400.8 millones de pesos a la empresa Azteca Lighting.

El ex coordinador de la Comisión de Hacienda del Cabildo municipal, Rodolfo Cardona Pérez, expuso que los funcionarios municipales no han demostrado el costo beneficio real de la compra hecha.

“En ninguna de sus intervenciones se dio una explicación completa sobre el costo-beneficio total que se obtendría por la referida compra. Mencionaron datos menores y generalidades en la mayoría de sus intervenciones, pero en algunos casos, de plano, datos falsos que supuestamente sirvieron de base para tomar la decisión sobre las luminarias”, indicó.

“Creo que con los pobres argumentos de los integrantes del Comité de Adquisiciones y por la documentación hecha pública, queda claro que centraron su atención y su esfuerzo en justificar el proceso de la adjudicación directa, es decir, se tomó la decisión de otorgar el contrato al proveedor beneficiado y el producto ofertado por este, pero no revisaron ni sustentaron con profundidad el tema económico-presupuestal-legal, con la importancia que implica la utilización de 400.8 millones de pesos”, aseguró.

El Tesorero Municipal, Javier Alarcón Lizárraga, señaló que cuando él llegó se pagaban 10 millones de pesos mensuales por consumo de Energía Eléctrica.

“Dato equivocado, pagar 10 millones de pesos al mes sumaría 120 millones al año. Nunca el municipio ha pagado ese monto anual”.

En su análisis, el ex regidor indicó que contrario a lo señalado por el Tesorero Municipal, en el sentido de que ya se están generando ahorros por consumo de energía eléctrica, al 31 de marzo de 2022, los números reflejan que en este año se ha gastado más que en algún año previo.





INFORME ALTERADO

El ex coordinador de la Comisión de Hacienda del Cabildo municipal recordó una de las preguntas que hicieron algunos regidores a los del Comité de Adquisiciones, sobre quién había realizado el estudio técnico para determinar la conveniencia de utilizar las luminarias seleccionadas.

“El director de Servicios Públicos señaló que el personal de la dependencia lo había elaborado. Bien, pues el Informe Técnico: Análisis Proyecto de Iluminación, en su página 14 presenta un análisis económico que establece que el costo anual por el consumo de energía eléctrica de 2,000 postes (luminarias de vapor de sodio) actuales es de 38.3 millones de pesos al año. Entonces, si éste análisis firmado por el director de Servicios Públicos fuera real, bajo esa lógica, el gasto anual por 40 mil luminarias existentes en el municipio sería mayor a los 760 millones de pesos al año, lo cual es algo irreal porque el gasto anual anda en los 100 millones de pesos por todas las luminarias existentes en la ciudad y en las sindicaturas, incluyendo las diversas instalaciones administrativas y operativas que posee el gobierno municipal”, manifestó.

Para el ex regidor de la anterior administración municipal, resulta muy cuestionable un análisis que no se apega a la realidad y que sirvió de base para calcular un posible ahorro a generar con las nuevas luminarias, ya que ese cálculo de 38.3 millones de pesos que se gastaría actualmente por 2000 luminarias es demasiado elevado si se considera que se cuenta con más de 40,000 luminarias en el municipio.

OTRO DATO INFLADO

Cardona Pérez indicó que otro dato que fue expuesto durante la comparecencia, fue el relativo al gasto por materiales de Alumbrado Público, donde se dijo que el monto anual del gasto es de 130 millones de pesos y que se ahorraría eso.

“Al margen de señalar que la compra de las 2,139 luminarias no incluye su instalación, es necesario señalar que el gasto anual en materiales de Alumbrado Público, material eléctrico y electrónico registrado contablemente no superó los 9.5 millones de pesos en cada uno de los últimos 3 años e inclusive para 2022, el presupuesto anual a gastar es de 9.1 millones de pesos, es decir, el gasto real no llega ni al 10 % de lo informado en la referida comparecencia”, aseguró.

Otro dato cuestionable, expuso, es lo referente al caso del pago de horas extras al personal del área de Alumbrado Público, donde se informó a los regidores que en 2021 se les pagó más 80 millones de pesos por este concepto, sin embargo, el dato real es que en total a todos los trabajadores de las diversas dependencias municipales se les pagó 88.7 millones de pesos, lo cual incluye por lo menos otras dos áreas de la Dirección de Servicios Públicos, el departamento de Aseo Urbano y el departamento de Parques y Jardines.

Cardona Pérez consideró que les falta claridad a los integrantes del Comité de Adquisiciones para que den una explicación con datos reales sobre el supuesto beneficio económico que representa una adquisición de 2,139 lámparas con los costos de la magnitud conocida, es decir, 400.8 millones de pesos.

TESORERO MODIFICA PRESUPUESTO

Cardona Pérez afirmó que para autorizar este gasto no presupuestado en el 2022, el Tesorero Municipal Javier Alarcón Lizárraga modificó el Presupuesto de Ingresos y determinó unilateralmente (sin el aval del Cabildo) en el mes de febrero, que en 2022 habría Ingresos excedentes en la recaudación de los rubros Impuestos y Participaciones.

“La modificación realizada en este concepto indica que el Ayuntamiento cobrará a quienes utilizan este bien de la nación un total de 62.4 millones de pesos en 2022, cuando el presupuesto original era de 12.4 millones de pesos. Se aumentó 50 millones de pesos la posible recaudación en este 2022, lo que llama la atención de esta acción es que nunca en la historia se ha registrado un cobro mayor a los 13 millones de pesos en un año. Interesante será conocer cuál es el programa diseñado para alcanzar esa meta”.

Dijo que será interesante conocer en qué se basaron en este y otros conceptos la Tesorería Municipal para modificar el Presupuesto de Ingresos primero y posteriormente el Presupuesto de Egresos, otorgando la necesaria autorización presupuestaria para que el Comité de Adquisiciones avalara el gasto en luminarias 2022.





GASTO ANUAL EN ENERGÍA ELÉCTRICA

2018: 91.6 mdp

2019:102.2 mdp

2020:98.5 mdp

2021: 100.2 mdp

Presupuesto 2022: 101.7 mdp