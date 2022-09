Glorieta "El Corazón" se convertirá en un ícono del puerto: Benítez Torres

Mazatlán, Sin.- "Siempre hay voces disidentes en todo, pero la mayoría están de acuerdo" dijo el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, tras la polémica que surgieron en redes sociales por las obras de remodelación en la glorieta del Corazón en el Paseo del Centenario, y aseguró que él no le ve nada irregular.

"Les aseguro que se va a convertir, así igual como fue criticado el callejón Liverpool, desde que hable de él, es este tema igual y de mí se acuerdan, que va a ser un punto icónico de la ciudad, porque tiene todos los ingredientes para hacerlo", aseguró.

El munícipe agregó que la glorieta, tal como se le conoce ahora, con la forma de corazón, no es la original, sino que fue destruida por un exalcalde. Precisó que ese espacio ya no servía para nada, solo para que la gente orinara ahí, por lo que se emprendió este proyecto para darle una mejor imagen.

"Esa glorieta, que la hicieron alemanes, no es la original, los que hablan de que 'cómo es posible que se toque' no saben, es ignorancia, con todo respeto para el que no lo sabe y no servía para nada", agregó.

La glorieta formará parte de un corredor turístico. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Corredor turístico

"El químico" indicó que esta remodelación, es parte un proyecto de un corredor turístico, que comenzará en las faldas del cerro El Crestón, dónde se ubicará la Plaza de la Banda y culminará en la terminal de cruceros.

Sobre la reubicación del monumento de José Alfredo Jiménez, señaló que se merece un lugar en "el corazón de los mazatlecos" y que además genera turismo para el destino, incluso confirmó la asistencia del gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, para su inauguración, recordar que de este estado es originario el compositor del "Corrido de Mazatlán".