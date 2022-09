Se consolida el proyecto de la Plaza de la Banda en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- La idea de una Plaza de la Banda en Mazatlán se sigue consolidando; el proyecto como tal ya está armado, sin embargo, falta lo más importante: el recurso.

"Apenas estamos haciendo el presupuesto de cuánto costaría, ya tenemos el proyecto, y lo más importante falta de dónde van a salir los recursos, porque es una obra grande", declaró el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

Mencionó que la intención de esta plaza es reconocer la música sinaloense, así como a sus intérpretes.

"Nos comprometimos a un evento para recaudar fondos, por eso invité a las grandes bandas de Mazatlán, que son las mejores del mundo, a que dónde un concierto para iniciar y con ello vamos a solicitarle al gobernador que nos apoye, yo sé que lo va a hacer" mencionó.

Dicho concierto está programado para mediados de enero del 2023 y adelantó que ha habido buena respuesta por parte de los artistas en ser parte de este evento.

Plaza de la banda

Este espacio estaría ubicado en las faldas del cerro El Crestón, dónde actualmente se está desmantelando la planta de tratamiento de aguas residuales que lleva el mismo nombre.

"Acuérdense que ya no hay planta tratadora de aguas negras, pero como son trámites burocráticos estamos esperando el permiso para derrumbar y adjudicar esos terrenos que son federales", precisó.

"El químico", indicó que sería prematuro hablar sobre la operatividad del lugar, pero adelantó que contará con espectáculos, bares, restaurantes, comercios y hasta un museo.

Luis Ángel "El Flaco" se reunió con el alcalde para tratar diversos temas, entre ellos el proyecto de la Plaza de la Banda. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Se suman al proyecto

Uno de los artistas que ya dijo si, tanto al concierto como al proyecto, es el cantante Luis Ángel "El Flaco", quien expresó estar en la mejor disposición de apoyar en todo lo que se trate de Mazatlán y poner en alto su nombre.

"Mazatlán es conocido por muchas cosas, pero por su música es conocido nivel mundial, a nosotros nos toca hasta cierto punto ser embajadores a donde quiera que nos toca ir, no va México, no va Sinaloa, va Mazatlán, es una onda bien chida y eso a mí me halaga, el que puedan decir 'vamos a hacer una plaza donde se le festeje a la banda, donde se haga un museo para la banda, cosas especiales para la banda' y como no apoyarlos", expresó.