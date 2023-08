Fuga de drenaje lleva más de una semana en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Desde hace más de una semana un desbordamiento de aguas negras causa molestias a los habitantes de la avenida De las Rosas, en el fraccionamiento Lomas del Mar.

Gabriela Ontiveros, quien vive justo al frente del derrame, aseguró que la problemática lleva más de una semana.

"Con tal de que no se ensucie más los vecinos salen a limpiar su pedazo, yo salgo por el mío y barro toda el agua que se pueda con tal de que no se ensucie la banqueta o la calle, porque luego se batalla para caminar por aquí, sobre todo porque a uno no le gusta andar pisando charcos ni agua de drenaje", comentó la vecina.

Otro de los problemas a los que se enfrentan los habitantes del asentamiento es a los malos olores que hay en la avenida a causa de esta situación, pues algunos afirman que han preferido mantenerse encerrados en sus hogares y solamente salir a cumplir con sus necesidades básicas.

"Solamente salimos a cubrir nuestras necesidades básicas, no hay gente que salga y se siente a platicar un rato como se hacía antes, ahora prefieren estar encerrados para evitar andar oliendo el aire todo sucio que hay, los malos olores son constantes por esta fuga, apesta de manera fea. Nada más salimos al trabajo o lo que tengamos que hacer, la gente no aguanta el olor de la alcantarilla", comentó.

Malos olores

Los vecinos añadieron que la situación ya fue reportada a Jumapam, pero que la paramunicipal no ha acudido a reparar el problema.

"Mandé un reporte la semana pasada para que vinieran y nos atendieran, pero hasta la fecha no han venido a resolver nada aquí a esta parte del fraccionamiento, que tengo que decir, es muy grande este pedazo, abarca mucho espacio, pedimos que Jumapam venga y resuelva, porque las lluvias han estado empeorando la situación", agregó Gabriela.